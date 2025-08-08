La Bañeza ruge con su Gran Premio de Velocidad

Ruido de motor y olor a gasolina en la localidad leonesa de La Bañeza, que yabulle ante su gran cita motocilista del año: El Gran Premio de Velocidad "Ciudad de La Bañeza", que arranca este sábado con los entrenamientos como antesala de las carreras del domingo en las tres categorías: clásica en dos tiempos, clásica en cuatro tiempos y 125 Moto 3.

Un Gran Premio organizado por el Moto Club Bañezano, que está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional y que atrae a miles de personas al municipio.

Esta edición contará también con el homenaje a Daniel Amatriain, acompañado por la actriz Neus Sanz, y la presencia del campeón del mundo de Moto3, Jaume Masià como invitado de honor.

La cita con el mundo de la moto se complementa con la XIX edición de la Feria del Motor, en el patio del Colegio Carmelitas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitó esta tarde La Bañeza (León) para respaldar la celebración del Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza y la XIX Feria del Motor, que abrió hoy sus puertas con 30 expositores y un homenaje a Derbi, una de las marcas estrella dentro del mundo de la moto.

“Vengo a respaldar al alcalde, al mundo de la moto, que pone su foco en La Bañeza este fin de semana. Estamos hablando de dos eventos importantísimos, primero el Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, que es un clásico ya con 64 ediciones, y que es una carrera muy especializada, de los pocos circuitos urbanos que quedan en Europa y con una fama nacional e internacional”, destacaba el consejero.

“Esto empezó como una muestra auxiliar de la carrera, pero después de 19 ediciones tiene su identidad propia. Yo felicito al presidente y al club de Motos Clásicas La Bañeza porque le ha dado un empaque y se ha hecho por sí sola un evento que se suma a la carrera. Con ese homenaje a Derbi, extraordinaria exposición de motos míticas. Tiene una proyección nacional”, finalizaba