Incendio de Ávila: Desalojan dos barrios de Las Navas del Marqués por la cercanía de las llamas

La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de dos barrios del municipio abulense de Las Navas del Marqués, denominados La Estación y Ciudad Ducal, por la cercanía de las llamas del incendio iniciado poco antes de las tres de la tarde en el cercano municipio de San Bartolomé de Pinares, ha informado el Gobierno autonómico.

Se trata de dos barrios situados a menos de cinco kilómetros del casco urbano de Las Navas, una localidad de unos 5.300 habitantes, próxima a la Comunidad de Madrid, que en estas fechas multiplica varias veces su población.

Las viviendas desalojadas se encuentran en una zona de frondosos pinares, lo que podría complicar las labores de extinción que desarrollan numerosos medios desplegados por la Junta, a los que se han sumado también varias unidades de la UME.

Por otro lado, la diócesis de Ávila sigue con preocupación la evolución del grave incendio que afecta a la comarca de Pinares.

La parroquia de Las Navas del Marqués ha puesto a disposición de las autoridades competentes todas sus instalaciones por si fuera necesario hacer uso de ellas. En especial, las nuevas instalaciones habilitadas en la iglesia del barrio de La Estación, que cuentan con 30 camas y dos zonas de servicios.

El párroco, Juan Manuel Manjón, uno de los primeros en dar la voz de alarma tras vislumbrar la columna del fuego, se encuentra en el lugar para atender las necesidades que pudieran surgir. Por el momento, ha puesto a salvo el Santísimo ante la cercanía de las llamas.