Declarado un incendio forestal de nivel 2 en Villasinta de Torío, en el alfoz de León

Un incendio forestal de nivel 2 se ha declarado esta tarde en la localidad de Villasinta de Torío, en el municipio leonés de Villaquilambre, a solo ocho kilómetros de León, que puede representar una amenaza para la población, infraestructuras y espacios naturales protegidos.

El incendio permanece activo y su causa está en investigación, según la información oficial del operativo INFOCAL.

Sobre el terreno trabajan 27 medios aéreos y terrestres, entre los que se encuentran un técnico de coordinación, diez agentes medioambientales o celadores, tres cuadrillas terrestres, tres autobombas, un bulldozer, así como cuatro cuadrillas helitransportadas ELIF y tres medios aéreos —helicópteros o hidroaviones— que apoyan las labores de extinción desde el aire.

Los equipos están coordinados por la Consejería de Medio Ambiente, en colaboración con bomberos y efectivos de emergencias, que continúan trabajando para contener el avance de las llamas en una zona que está próxima a núcleos habitados.

El nivel 2 implica que el fuego puede suponer un grave riesgo para la población y bienes no forestales, así como cortes en carreteras de relevancia, amenaza a instalaciones singulares o afección a zonas de reserva de espacios naturales protegidos (ENP). También contempla el peligro para masas arboladas superiores a 300 hectáreas.