Detenido en Segovia un joven por tentativa de homicidio y agresión a agentes de la policía

La Policía Nacional ha detenido en Segovia a un hombre de 24 años acusado de un delito de tentativa de homicidio, otro de atentado a agente de la autoridad y dos de lesiones, tras agredir de gravedad a una persona y enfrentarse a los agentes que intervinieron en su arresto.

La actuación policial se produjo en la madrugada del 6 de agosto, cuando efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana localizaron a un hombre con la ropa ensangrentada en la calle Antonio Coronel, en la esquina con Jerónimo de Aliaga, en el barrio de San Lorenzo.

Al ser identificado, el sospechoso emprendió la huida hasta la plaza de San Lorenzo, donde se abalanzó contra los policías y comenzó a agredirles, por lo que fue necesaria la utilización de la fuerza mínima imprescindible para proceder a su detención.

Dos agentes del Grupo de Atención al Ciudadano resultaron con lesiones de diversa consideración.

En el transcurso de la intervención, una patrulla de la Policía Local informó de que el detenido había agredido gravemente a una persona en su domicilio

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital General de Segovia y, debido a la gravedad de las heridas, derivada posteriormente al Hospital Río Hortega de Valladolid para ser intervenida quirúrgicamente.

El arrestado fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Segovia, en funciones de guardia, que decretó su ingreso en el Centro Penitenciario de Segovia