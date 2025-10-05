Detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras hallar 1.725 gramos de hachís

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al tener en posesión de 1.725 gramos de hachís y una caja de caudales contenía 7.605 euros en efectivo. Además, el individuo era investigado por el grupo de menudeo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid por presunto tráfico de sustancias estupefacientes, según informaron fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de septiembre, a las 20 horas, cuando agentes de la Policía Nacional acudieron a un domicilio tras una intervención previa de la Policía Municipal, que se saldó con la detención de un varón.

En el domicilio se localizaron dos paquetes de sustancia vegetal prensada de color marrón, identificada como hachís. Ante la sospecha de que pudiera haber más droga en posesión del detenido, los agentes realizaron gestiones adicionales que les permitieron obtener las llaves de un vehículo propiedad del arrestado, en posesión de su padre.

Tras ser localizado el coche, estacionado en un garaje, se procedió a su inspección. En el maletero se halló una mochila que contenía 15 paquetes de hachís similares a los encontrados en el domicilio, además de una caja de caudales, varias bolsas de plástico transparente, una mini báscula de precisión y una bolsa blanca con monedas.

Tanto el vehículo como los objetos intervenidos fueron trasladados a las dependencias de la Policía Nacional en la Comisaría de Delicias. Allí se verificó que la caja de caudales contenía 7.605,30 euros en efectivo.