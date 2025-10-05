La Junta de Castilla y León abona más de siete millones a 185 agricultores y ganaderos en ayudas a la incorporación de jóvenes y planes de mejora

La Junta de Castilla y León abonó durante esta semana más de siete millones de euros a 185 agricultores y ganaderos de la Comunidad en concepto de ayudas a la incorporación de jóvenes y planes de mejora. Con estas líneas de subvención se impulsa el relevo generacional en el ámbito agrario, la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales de la Comunidad, así como la mejora de las instalaciones para hacerlas más eficientes, competitivas y rentables.

En concreto, algo más de tres millones corresponden al anticipo recibido por 78 jóvenes beneficiarios de la convocatoria de incorporación resuelta a finales de 2024. Además, durante este mes de septiembre, la Junta de Castilla y León ha ingresado otros dos millones a 81 jóvenes correspondientes al pago final de anteriores convocatorias.

Además de los pagos a jóvenes, se realizaron los correspondientes a la modernización de explotaciones, que ascienden a cerca de dos millones de euros y atienden a 26 beneficiarios. Más de 600.000 euros se destinaron a apoyar inversiones en regadíos, casi un millón a la digitalización y 374.000 a la eficiencia energética.

De esa forma, el 55 por ciento de estas ayudas se destinaron a explotaciones agrícolas, el 38 por ciento a ganaderas (19 por ciento bovino de carne, 11 por ciento ovino-caprino y tres por ciento bovino de leche) y el siete por ciento restante ha ido destinado a mixtas de cultivos y ganado.