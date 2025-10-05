Isabel Blanco asegura que la Junta “trabaja en el día a día” frente a un PSOE que “busca confrontación para tapar su incompetencia”

“La Junta de Castilla y León está trabajando en el día a día, mientras que enfrente tenemos a un Partido Socialista que lo que busca es la confrontación permanente para tapar su incompetencia”, aseguró, en Zamora, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Un ejemplo de esta incompetencia lo puso Blanco en lo ocurrido en los últimos días con el fallo de las pulseras que “precisamente tenían que proteger a las mujeres víctimas de violencia machista”, algo que lamentó que, aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, “dice que son disfunciones”, lo que está haciendo es “crear una mayor inseguridad en las mujeres”.

Así lo apuntó la vicepresidenta autonómica con motivo de su participación de la 40 edición de la Marcha Asprosub de Zamora, que reunió a cerca de 3.000 asistentes en una cita “señera y emblemática” a la que acudió para “apoyar a las asociaciones y participar con los zamoranos”, a los que “día a día se escuchan sus sus demandas, se colabora con ellos, se visibiliza la tarea que hacen y se trabaja de manera conjunta”.

“Si los servicios sociales de Castilla y León son líderes a nivel nacional es por el trabajo conjunto que se realiza las asociaciones del tercer sector, las entidades locales y la Junta, que está pensando siempre en las personas de la Comunidad y en cómo atenderlas y cuidarlas”, además de “en cómo crear empleo”.

Acompañada también por la consejera de Industria, de Comercio y Empleo, Leticia García, la vicepresidenta de la Junta insistió en que el Gobierno autonómico “está para trabajar, acompañar y participar”, para lo que “siempre tiene muy claro dónde tiene que estar”.

Asprosub

Sobre la Marcha Asprosub, la vicepresidenta subrayó que se trata de una marcha "señera" en la que ella ha participado desde que era pequeña. También expresó el apoyo de la Junta de Castilla y León a las organizaciones sociales del Tercer Sector, con las que colabora "de manera conjunta" y gracias a ello los Servicios Sociales de la comunidad son "líderes a nivel nacional".

Blanco puso de relieve además el apoyo que ofrece el Gobierno regional a la Fundación Personas a través de los centros especiales de empleo que permiten generar "oportunidades" y puestos de trabajo.

Asimismo, aseguró que, frente a ese trabajo "en el día a día", el PSOE busca "la confrontación permanente para tapar su incompetencia". Sobre esa incompetencia ha mencionado el caso de las pulseras de maltratadores de violencia machista, cuyas deficiencias de funcionamiento ha vinculado a la "incompetencia" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La vicepresidenta recordó que esa ministra de Castilla y León se ha referido a ello como "disfunciones" y ha advertido de que esos fallos detectados en esas pulseras han generado "mayor inseguridad entre las mujeres".

Unas tres mil personas participaron este domingo 5 de octubre, en una jornada de tiempo agradable en la que ha lucido el sol, en la marcha de Asprosub de Zamora, una tradición solidaria de apoyo a las personas con discapacidad intelectual que cumple cuarenta años y es la decana de las marchas benéficas de esta provincia.

Andarines, ciclistas, corredores y patinadores han completado el recorrido de ida y vuelta de un total de catorce kilómetros que separan la capital zamorana del centro de la Fundación Personas de la localidad vecina de Morales del Vino.

El presidente de Asprosub de Zamora, asociación integrada en la Fundación Personas, Patricio Santana, agradeció el apoyo solidario a la marcha que prestan los zamoranos y que este año ha sido especialmente significativo al cumplirse la cuadragésima edición de la marcha y después de que el año pasado fuera el primero de la historia en el que tuvo que suspenderse por la lluvia.

Santana señaló a la salida que este año la marcha se desarrolla en un día que "ha amanecido muy bonito", con sol y una temperatura agradable para andar y correr.

Eso ha animado una participación con la que se recaudan fondos, ya que cada participante capta patrocinios por cada kilómetro recorrido, y a cambio en agradecimiento a su apoyo recibe un avituallamiento, un llavero y una planta ornamental al término de la marcha.