La Diputación de Ávila moviliza 200.000 euros para el arreglo de la AV-P-675 entre La Carrera y Santa Lucía de la Sierra

La Diputación de Ávila, que preside Carlos García, movilizó 200.000 euros en la mejora y refuerzo de la AV-P-675 entre La Carrera y Santa Lucía de la Sierra. El presidente de la institución provincial, Carlos García, y el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, visitaron las obras ejecutadas en la carretera en un tramo de 3,5 kilómetros que une estas dos localidades al suroeste de la provincia, que pasa por otros núcleos de población como Navalmoro, Los Loros y Lancharejo, y que da salida a la N-110.

“Esta actuación mejora la cohesión y vertebra estas localidades, dándoles una buena salida a vías de comunicación mayores”, significó García ante los alcaldes de ambos municipios, Javier López (La Carrera) y Luis Calle (Solana de Ávila), y los diputados de la Zona de Piedrahíta-Barco-Gredos, Pilar Araoz y Ricardo Jiménez.

La vía presentaba arcenes de tierra irregulares y una capa de asfalto sobre una base heterogénea de gravas y gravillas de machaqueo de espesor variable sobre la que se habían producido sucesivos riegos asfálticos. “Los trabajos de mejora han consistido, principalmente en el ensanche y renovación del firme, mejorando la capa de rodadura y su regularidad superficial, así como la ampliación de los arcenes para obtener un vial que garantice una circulación cómoda y segura para los usuarios”, explicó, por su parte, el diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras.

Asimismo, se aplicó una capa de aglomerado asfáltico en caliente de seis centímetros de espesor, de manera que la anchura del firme va de los 4,2 a los 5,6 metros, dependiendo del tramo. Hasta Navalmoro se ha ampliado la calzada realizando una cuneta hormigonada en el margen derecho y una tubería drenante en el izquierdo; en el acceso a La Carrera se ha realizado una pequeña rotonda para favorecer los giros hacia la izquierda; y en el resto de la carretera hasta Santa Lucía de la Sierra se ha mantenido la sección.

Los alcaldes coincidieron en su agradecimiento por la actuación de la Institución provincial. El de La Carrera, Javier López, destacó “el impulso para la comarca que supone esta mejora de la carretera”, y subrayó que los vecinos “están encantados con las obras que viene realizando la Diputación tanto en la carretera como en el alumbrado y otras materias”.

Por su parte, el primer edil de Solana de Ávila destacó la idoneidad de la obra para comunicar los distintos núcleos con la N-110, pues tanto en invierno como en verano hay bastante tráfico vinculado al turismo rural.