La Junta logra una ejecución del 98,4 % en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 con 2.067 millones de inversión

La Junta de Castilla y León ha alcanzado una ejecución de 2.067 millones de euros en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2022, lo que supone el 98,4 % de todo el gasto público previsto en la programación. De ellos, 1.311 millones corresponden a fondos FEADER, con una ejecución del 98,3 %, cinco puntos por encima de la media española, lo que sitúa a Castilla y León como la comunidad más eficiente de España entre las grandes gestoras de estos fondos europeos.

La secretaria general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Ana Álvarez-Quiñones, ha realizado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el último examen anual antes del cierre del PDR 2014-2022 ante representantes de la Comisión Europea, un trámite previo al cierre del marco de programación y que sirve para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Los 1.333 millones de euros de los fondos FEADER sitúan a la Comunidad como la tercera con mayor dotación, tras Andalucía y Castilla-La Mancha. Solo en este 2025 se han ejecutado hasta la fecha 163,5 millones de euros del gasto público total.

En relación con los objetivos del PDR, se constata el cumplimiento de los apartados de fomento de la competitividad de la agricultura y de gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, mediante actuaciones como la modernización de explotaciones, las infraestructuras agrarias, la modernización de regadíos o las medidas forestales.

Casi 70.000 beneficiarios

El impacto positivo se refleja en los 5.184 beneficiarios en la medida de modernización de explotaciones; en los 4.651 empleos creados en la industria alimentaria; en los 5.487 puestos de trabajo generados a través de la incorporación de jóvenes; y en los 2.831 empleos creados mediante 3.825 expedientes LEADER, un 43 % ocupados por mujeres.

El análisis territorial del empleo refleja que el 31 % de los puestos se localizan en municipios de entre 100 y 300 habitantes y el 34 % en localidades de entre 300 y 1.000 habitantes, mientras que los municipios de más de 1.000 habitantes, que representan el 11 % del total, concentran el 23 % del empleo generado. En total, el PDR ha beneficiado a 69.536 personas, el 71 % en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Fondos esenciales para Castilla y León

La secretaria general ha subrayado que los fondos FEADER han sido fundamentales para Castilla y León al permitir la incorporación de jóvenes al sector, la modernización de explotaciones agrarias, la ejecución de infraestructuras de concentración parcelaria y de modernización de regadíos, el apoyo a la industria agroalimentaria, el impulso al emprendimiento rural a través de Leader y la mejora de los montes, contribuyendo de forma directa a la generación de riqueza y empleo en el medio rural.

Por este motivo, la Consejería defiende la necesidad de mantener una financiación sólida para el desarrollo rural en el próximo periodo 2028-2034, una posición ya trasladada al comisario europeo de Agricultura mediante una declaración institucional respaldada por las organizaciones profesionales agrarias y otras asociaciones, en la que se reclama que los fondos de desarrollo rural no tengan que competir con otras prioridades como la defensa u otras inversiones estratégicas, garantizando así un apoyo estable al sector agrario y al medio rural de Castilla y León.