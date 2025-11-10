La Diputación de Salamanca acoge la reunión anual de interventores provinciales de Castilla y León

La Diputación de Salamanca acogió este año la reunión anual de interventores y viceinterventores de las diputaciones provinciales de Castilla y León, un encuentro que se celebra de manera ininterrumpida desde hace más de 40 años y cuyo objetivo es fijar criterios comunes de actuación y coordinación en materia económico-financiera y de control interno en las administraciones provinciales.

En esta edición participaron 18 representantes de las áreas de intervención de las diputaciones de la Comunidad, encabezados por Pilar Ortega, presidenta del Colegio Nacional de Interventores y viceinterventora de la Diputación de León, quien destacó el valor de este foro para “favorecer la homogeneidad en los procedimientos y el intercambio profesional”.

La cita, que cada año organiza una provincia diferente, permitió profundizar en los retos actuales de los servicios económico-financieros y reforzar mecanismos comunes de supervisión y gestión pública.

Durante la jornada, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, mantuvieron un encuentro con los participantes para trasladarles su apoyo a la labor técnica que desarrollan en las corporaciones provinciales. El presidente dio la bienvenida a los asistentes y expresó su deseo de que la reunión resultara “fructífera y útil”.

En la sesión también participaron el secretario general, el oficial mayor y el tesorero de la Diputación de Salamanca, consolidando el intercambio de experiencias entre los principales responsables provinciales en materia de intervención y control económico.