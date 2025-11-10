Mañueco: "No consentiremos que PSOE y Vox torpedeen los presupuestos"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado esta tarde la Junta Directiva del PP de Palencia, en el que ha lanzado varios mensajes a los suyos: que estén con la gente a pie de calle y que trasladen a los ciudadanos los resultados de la gestión "serena y eficaz" en la Junta durante estos casi cuatro años de mandato

Con un discurso centrado en el lema "menos ruido, más nueces", que lleva destacando en los últimos días, Mañueco llamaba a los populares a "presumir y sacar pecho" por lo realizado estos cuatro años. "Nosotros estamos en la gestión, otros están sólo en el ruido. Ruido de frases vacías, de gestos sin fondo, que confunden la verdad y la mentira", afirmaba, en alusión al PSOE, que según Mañueco "solo tiene un interés de sostener los despropósitos de Sánchez", y a Vox, que solo quiere "atacar al PP", aunque, según decía, los dos tienen el mismo objetivo: "torpedear" los presupuestos de Castilla y León. "Pero no lo vamos a consentir", advertía.

Respecto a las Cuentas que hoy han comenzado su trámite parlamentario con las comparecencias de los consejeros, Mañueco aseguraba que son buenos porque duplican el bono nacimiento, incrementan el bono infantil, el nuevo bono para autónomos, la bonificación de peajes, los nuevos planes para la ganadería, el aumento del operativo antiincendios o el incremento del 80% para vivienda, incluido el aumento de las partidas para ayudas al alquiler.

Y en el caso de Palencia, señalaba que aumentan un 70 por ciento, "con una cifra récord de 151,5 millones de euros", que incluye cuantiosas inversiones en Sanidad, para continuar las obras del hospital Río Carrión, para la unidad satélite de radioterapia, y para centros de salud como los de Venta de Baños, Baltanás o Torquemada.

Asimismo, apuntaba que contempla importantes inversiones en centros educativos como el instituto “Jorge Manrique” en la capital o el “Santa María la Real” de Aguilar de Campoo; el colegio “Nuestra Señora de Ronte” de Osorno, el “Ángel Abia” de Venta de Baños o el “Reyes Católicos” de Dueñas; y para la Escuela de Arte. Y se impulsa la actividad económica y el empleo, con importantes inversiones en el polígono de Villamuriel y en el parque de proveedores; en Dueñas, en Grijota o en los proyectos para startups tecnológicas de Incubatech en Magaz.

Mañueco destacaba igualmente las cifras para terminar la variante de Guardo y para realizar actuaciones en muchas carreteras de la provincia, así como para modernizar regadíos en el Bajo Carrión o en Saldaña, o para trasladar la línea de alta tensión de la presa de Castrejón de la Peña e incluso para de abastecimiento y depuración de aguas.

" Y no nos olvidamos de las inversiones en restauración ambiental de las zonas mineras palentinas y la puesta en valor cultural y turístico de su patrimonio, o para la construcción de nuevas viviendas públicas eficientes, destinadas al alquiler en la capital y a la venta en Villamuriel, en Saldaña o en Grijota. O la urbanización de la “Vega de las Claras” de Aguilar de Campoo, para albergar 800 viviendas", destacaba el presidente.

Acompañado por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el secretario general autonómico, Francisco Vázquez; y la presidenta del partido en Palencia, Ángeles Armisén, Mañueco pedía por todo esto un "esfuerzo especial" a los militantes palentinos y dejaba claro que gran parte del éxito dependerá de la implicación de alcaldes, concejales y parlamentarios.

En este sentido, volvía a llamar a la unidad y al trabajo militante para "revalidar la presidencia" en las próximas autonómicas, y prometía cumplir con el objetivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades: "Os doy mi palabra", afirmaba.

Armisén, por su parte, reforzaba el mensaje de la gestión y recordaba que la Junta invertirá cinco veces más en Palencia que los ministerios de Sánchez. Además, destacaba “las 34 bajadas de impuestos, la gratuidad de autobuses autonómicos y la apertura de escuelas con solo tres alumnos” del Gobierno autonómico.

La presidenta del PP palentino criticaba al Gobierno central por “bloquear el superávit municipal y priorizar a los nacionalistas” sobre los ayuntamientos. “El Gobierno de Sánchez es más nacionalista que municipalista ya que a él le preocupa más cumplir con los nacionalistas que permitir que los ayuntamientos podamos gastar nuestros ahorros en favor de nuestros vecinos”, afirmaba.

También atacaba al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “las prórrogas presupuestarias, la deuda creciente y olvido a Palencia”, y compara a la alcaldesa socialista de la capital, Miriam Andrés, con el presidente del Gobierno: ambos "huyen de los problemas echando la culpa al PP" y empeoraron los servicios como trenes o tasas municipales.