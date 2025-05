La Diputación de Segovia pide al Gobierno de España una solución definitiva para recuperar las frecuencias del AVE

El Pleno de la Diputación de Segovia ha sido hoy unánime al solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a RENFE una solución definitiva e inmediata que permita recuperar todas las frecuencias y plazas recortadas en el servicio Avant Madrid-Segovia-Valladolid, uniéndose así a las reivindicaciones de la Asociación de usuarios Ave Segovia que “ha venido reclamando insistentemente un necesario incremento de frecuencias, que nunca se ha producido, sino que se ha venido experimentando una reducción de frecuencias de plazas sinergiadas que ha provocado un desajuste importante en los usuarios, tensionando aún más la capacidad de la línea”.

Una situación que, además, va a empeorar aún más cuando se lleve a cabo la reordenación de los servicios de larga distancia del corredor Galicia-Madrid, pues “nuestra provincia verá reducidas sus plazas comerciales en un 27% a partir del 9 de junio”. Por todo ello, todos los grupos representados en la Diputación han respaldado una declaración institucional en la que también se solicita que todas las frecuencias que se consideren Obligación de Servicio Público tengan parada en Segovia, que todas las líneas comerciales realicen parada en Segovia al menos en el 50% de las frecuencias, que haya una expedición adicional anterior a las siete de la mañana desde Segovia y sobre las 6,40 que permita destensionar la línea que más pasajeros mueve a diario, además de conseguir que haya un tren adicional que salga de Madrid con destino a Segovia a las diez y media u once de la noche. Por último, se pide que el tren Avlo que inicia su recorrido en Murcia y que para en Madrid a las 14,23 horas con destino Valladolid, efectúe parada también en Segovia, permitiendo la flexibilidad de trabajadores y estudiantes.

Pero este relevante asunto no ha restado importancia a la modificación presupuestaria de 1.111.000 euros, que se ha aprobado, con la abstención de PSOE e IU, y que contempla ayudas directas a 36 ayuntamientos para la realización de diferentes obras o adquisición de mobiliario para locales municipales. Además, se destinarán 90.000 euros a las obras de reposición de las cubiertas del edificio central del CSS La Fuencisla, así como 33.000 euros para el patrocinio de los destacados deportistas segovianos, Jimena Velasco y Francisco Herrero, o a los clubes de fútbol y fútbol sala de Turégano y San Cristóbal, respectivamente.

Por otro lado, se han aprobado modificaciones puntuales en la plantilla de personal y en la relación de puestos de trabajo que, entre otras cuestiones, contempla la amortización de diferentes plazas en varios departamentos, la incorporación de seis nuevos bomberos-conductores al Servicio provincial de Bomberos, así como una importante reestructuración en el Servicio de Infraestructura y Obras. Este punto ha contado con los votos a favor del grupo popular y el diputado no adscrito José Antonio Mateo, el voto en contra del grupo socialista y la abstención del diputado de Vox, la diputada de IU y el diputado no adscrito David Gutiérrez. Tras el debate de este punto, el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez ha agradecido el “gran trabajo realizado” por el departamento de Personal y ha asegurado que “los servicios salen reforzados con esta modificación”.

Por último, se ha dado luz verde, con la abstención del grupo mixto-IU, a la adhesión de la Diputación a la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la defensa y promoción de los intereses compartidos del sector ganadero-cárnico, la articulación de un espacio de diálogo continuo con fundamentos técnicos y profesionales, y la visibilización del papel de los municipios en el desarrollo de esta actividad clave para el medio rural.

Turno de mociones

En el turno de mociones, el diputado del grupo mixto-Vox, Pedro Varela ha planteado la creación de un plan de apoyo a los municipios de la provincia en materia de inmuebles en ruinas. “Los municipios se ven incapaces de llevar a cabo esta competencia municipal” y, por eso en su propuesta ha solicitado a la Diputación que “siga el ejemplo de la Diputación de Valladolid” y apruebe un modelo de convenio de encomienda de gestión para suscribir con los ayuntamientos interesados, y les ayude a la realización de las actuaciones materiales de tramitación de los procedimientos de declaración de ruina de determinados inmuebles y de la ejecución subsidiaria de las medidas contenidas en la declaración de ruina. El resto de grupos, reconociendo la necesidad de dar una solución a esta problemática existente en los pueblos de la provincia, no han apoyado la forma planteada en la moción por Vox.

El grupo mixto-IU ha presentado una moción “para asegurar la cobertura de las bajas del personal sanitario en los centros de salud de la provincia” instando a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a que aseguren la cobertura de las ausencias por vacaciones del personal sanitario, así como las bajas laborales de forma que no se vean afectadas ni la calidad del servicio sanitario, ni las condiciones en que se presta. Finalmente se ha votado el texto con dos enmiendas de adición, una presentada por el diputado no adscrito, David Gutiérrez, para que “se tenga en cuenta al centro de salud de Arévalo que presta servicio a nueve pueblos segovianos” y otra propuesta por el grupo socialista solicitando a la consejería de Sanidad que “implemente un plan especial específico para el periodo estival al ser una reivindicación reiterada cada año”; contando con el apoyo de todos los grupos, incluido del representante de Vox, a pesar de haberla tachado de “oportunista”, y el rechazo del grupo popular pues, en palabras de su portavoz, José María Bravo “es un tema recurrente en estas fechas para sacar un titular en los medios, pero la Junta de Castilla y León ya está trabajando para cubrir las jubilaciones y los refuerzos de verano ya se hacen en la medida que lo permite la disponibilidad de médicos”. No obstante, Bravo ha reivindicado que “tenemos que saber utilizar la Sanidad y, sobre todo, ser conscientes de la importancia de solicitar la tarjeta de desplazado porque esos refuerzos se hacen acorde al número de tarjetas”.

Por su parte, el grupo socialista ha solicitado que la Diputación convoque una línea de subvenciones en concurrencia competitiva donde se establezcan ayudas por importe de 200.000 euros, destinada a los ganaderos de los pueblos de la provincia de Segovia, para la adquisición de dispositivos de implantación del vallado virtual del ganado bovino, ovino, equino y caprino en régimen extensivo de las explotaciones de nuestra provincia. También esta propuesta ha sido motivo de mucho debate y, mientras David Gutiérrez ha asegurado que “lo que dicen los ganaderos es que hacen falta zagales y no collares” y Pedro Varela que “cuando se haga efectivo en Europa el acuerdo Mercosur, los ganaderos españoles no van a poder vender su carne”, la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible ha enumerado algunas de las desventajas que tiene este sistema como “el altísimo coste, que no es ideal para explotaciones pequeñas, tiene efectividad limitada y poco fiable y un gran impacto negativo en el bienestar animal, pues está demostrado que provocan estrés y ansiedad”. Además, en medio de un cruce de acusaciones de “trapecismo”, Varela ha preguntado al portavoz del PSOE, Máximo San Macario “¿con qué partido socialista nos quedamos?, pues su falta de coherencia es preocupante. Aquí les han dado permiso para apoyar la reivindicación de los trenes, pero en las Cortes no, pues en Valladolid votan bajo la vota del ministro vallisoletano”. Aun así, Vox ha votado a favor de esta propuesta “porque puede beneficiar a los ganaderos” junto a PSOE e IU; mientras que los dos diputados nos adscritos y el grupo popular han votado en contra pues “estamos aquí para garantizar que los fondos públicos se destinan a soluciones contrastadas y con demanda real”, ha concluido Rodríguez.

Por último, PSOE e IU han defendido, con motivo de la conmemoración del Día de Europa el pasado 9 de mayo, una moción conjunta para “reafirmar el compromiso de la Diputación con los valores de la Unión Europea y su papel en la promoción de la paz, la democracia, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y territorial, y el desarrollo sostenible”.

El presidente ha advertido a los grupos que “no se va a volver a admitir la urgencia de mociones extemporáneas como es el caso de esta propuesta que debería haberse traído al anterior Pleno”. No obstante, Miguel Ángel de Vicente también ha informado de que el grupo popular trató de pactar un texto con el resto de grupos, “apoyando la esencia de ese Día de Europa, sin sesgos políticos, del que PSOE e IU se han desmarcado con un texto muy sesgado”. Ana Peñalosa ha asegurado que “defendemos Europa, pero no cualquier Europa”, considerando fundamental “frenar la masacre que está sufriendo el pueblo Palestino” y en la misma línea se ha manifestado Máximo San Macario, quien ha manifestado que “la efeméride es una excusa, lo importante es el fondo de una moción que reivindica una Europa más unida y más fuerte”.

Por su parte, Pedro Varela ha afeado que “lo que persoguen son intereses políticos y partidistas, no reconocer que juntos como europeos somos más fuertes” y ha asegurado que “desde Vox queremos que la Unión Europea vuelva a sus orígenes”. Por último, José María Bravo ha sido rotundo al afirmar que “a ustedes les importan mucho unos conflictos bélicos y otros no les importa nada, pues con este texto demuestran que ya se han olvidado de Ucrania”. Y ha basado su negativa en que “no estamos de acuerdo en utilizar palabras huecas, estamos aquí para defender la paz y esta moción no tiene nada que ver con defender la unidad de Europa, sino que se trata de un juego de malabar político queriendo meter de rondón sus pretensiones ideológicas”.

Último Pleno del Interventor

En lo que sí se han puesto de acuerdo todos los diputados del Pleno ha sido en alabar la figura del Interventor de la Diputación, Pascual Navarrete que hoy ha vivido su último Pleno, pues tras 41 años de servicio en la institución provincial se jubila en próximas fechas. Todos los portavoces le han deseado lo mejor reconociendo que “ha sido una gran suerte conocerle”, alabando “el trabajo y el control que tiene en todos los asuntos”, su capacidad para “convivir con los políticos”, ser “un enamorado de su trabajo, de la Diputación y de los pueblos de la provincia” y que “ha dejado un legado muy grande”.

Por su parte, la secretaria general, Lourdes Merino se ha emocionado al hablar de un “gran compañero y gran profesional”, deseándole que “en tu recuerdo solo queden los momentos buenos”. El último en tomar la palabra ha sido el presidente quien le ha dado las “gracias por facilitar las cosas a los pueblos, por habernos hecho la gestión mucho más fácil y por dar solución a los problemas”. Pero también, desde una relación que comenzó en 1991, “por ser como eres y por demostrar todos los días de tu vida esa competencia profesional que nunca te ha apartado del rigor, pues siempre has sabido poner a la institución por encima de todo y eso hace que hoy, tengamos los números que tenemos”; concluyendo que “nos has dotado de solvencia, pero sobre todo de mucha tranquilidad”. Navarrete, por su parte, ha asegurado “considerarse un segoviano más desde que llegué en 1985, pues me llevo toda la colaboración con las gentes y los pueblos de Segovia, la relación con todos los compañeros de Diputación, secretarios de los pueblos, alcaldes y, por supuesto que, todos los electos que han pasado por aquí se llevan un hueco en mi mochila, con relaciones cordiales como mínimo y como máximo muy estrechas”.