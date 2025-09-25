La Diputación de Valladolid invertirá 1,2 millones en reparar los puentes de Cogeces de Íscar y Megeces

La Diputación de Valladolid va a destinar 1,2 millones de euros a la reparación integral de los puentes situados en la carretera provincial VP-1003, concretamente en los municipios de Cogeces de Íscar y Megeces.

La decisión se adopta tras la revisión técnica realizada por los servicios de la Diputación, que ha constatado el grave deterioro de ambas infraestructuras, lo que compromete su seguridad y estabilidad. El informe técnico revela problemas de descalces en las cimentaciones, pérdidas de sillares en los estribos y también en la clave de los arcos.

Ante la alarma por el riesgo de colapso, la Diputación ordenó de inmediato el cierre total al tráfico de los dos puentes, medida ejecutada por la empresa de conservación de carreteras provinciales. Como alternativa, se ha habilitado la circulación por la carretera provincial VP-1202, que cuenta con un puente en perfectas condiciones sobre el río Cega.

Las obras incluirán la reparación de cimentaciones y la restitución de los elementos dañados, así como la adecuación de su estado general con el objetivo de devolver la plena seguridad y funcionalidad a los puentes afectados.

Durante este ejercicio, la Diputación de Valladolid ha impulsado un Plan de Inversiones en Carreteras 2025 que comenzó con una dotación inicial de 1.550.000 euros. Dentro de esta cantidad se han financiado actuaciones como el refuerzo de firme en la VP-5504 entre Medina de Rioseco y el límite provincial con Zamora, con una inversión de 896.344,91 euros; el acondicionamiento de curvas en la VP-4000 entre Cigales y el límite con Palencia, con 154.000 euros; el acondicionamiento de curvas en la VP-6604 entre Mota del Marqués y Tiedra, con 199.655,09 euros; y las mejoras de travesías en Pedrajas de San Esteban (VP-1104) y Montemayor de Pililla (VP-3202), con inversiones de 130.000 y 170.000 euros respectivamente.

Así mismo se han aprobado las actuaciones incluidas en la estrategia viaria provincial 2019-2031 a financiar en la anualidad de 2025 que han sido: el refuerzo de firme en la carretera VP-3001 por importe de 1.097.791,03 entre el P.K. 18+240 al 30+110, así como el refuerzo del firme de la carretera provincial VP-5607 de la Ctra. De la Coruña a Urueña por Villanueva de los Caballeros, entre el P.K. 0+300 al P.K. 4+500, por importe total de 402.028,97, lo que hace una inversión total de 1.500.000,00 €

A esta planificación se suma ahora la nueva inversión de 1.200.000 euros destinada a la reparación de los puentes de Cogeces de Íscar y Megeces, que eleva la inversión total del Plan de Carreteras 2025 a 4.250.000 euros.

Además de estas actuaciones de inversión, la Diputación de Valladolid ha destinado en este ejercicio, como se viene haciendo de manera anual, 5 millones de euros a la conservación de la red vial provincial, asegurando su correcto mantenimiento y funcionamiento.