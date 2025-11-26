La Diputación de Valladolid recibe a la boxeadora Isabel Rivero tras ganar el título mundial de Peso Átomo

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por los portavoces de los Grupos Políticos Popular, Socialista, Vox, Toma la Palabra y el diputado de deportes Javier González, ha recibido esta mañana en el Palacio de Pimentel a la boxeadora, natural de Pedrajas de San Esteban, Isabel Rivero, después de proclamarse campeona mundial de peso Átomo, al vencer a la mexicana Silvia Torres.

Conrado Íscar ha transmitido a la deportista la felicitación de toda la institución provincial y ha destacado el gran trabajo de Rivero, que ha conseguido este título gracias a “la constancia, el esfuerzo y a la confianza”. Además, el presidente ha puesto en valor que Rivero se enfundase los guantes por primera vez a los 30 años, como una forma de compaginar su trabajo de científica, y ha sido con 38 años y trabajando en un laboratorio farmacéutico cuando se ha proclamado campeona del mundo.

Asimismo, Íscar ha afirmado que “algún día, cuando se hable de la historia del deporte femenino de Valladolid, habrá que hablar de una pionera. De la campeona del mundo Isabel Rivero”.