La vallisoletana Isa Rivero se adjudica el título mundial de peso átomo

La vallisoletana Isabel Rivero, "La finita", se ha adjudicado este viernes 21 de noviembre el título mundial de peso átomo, tras vencer, a los puntos, en un combate muy duro e igualado, a la púgil mexicana Silvia Torres, que ostentaba el cinturón de manera interina.

El combate final estuvo precedido por varias peleas amateur y otra profesional, entre la valenciana Sheila "Bulldog" Martínez y la venezolana Débora Rengifo, en la que se impuso la boxeadora española, por unanimidad (80-70/ 80-70 y 80-70).

Todo estaba preparado para que la Cúpula del Milenio de Valladolid recibiera con una gran ovación a Isa Rivero, quien supo plantear muy bien la lucha, tras haber estudiado a fondo a su rival, una púgil con más experiencia y con buena pegada desde diferentes distancias.

La mexicana se situó en la esquina azul, y la vallisoletana, en la roja, bajo la atenta mirada de los árbitros Rodríguez (Andorra), Torres (Puerto Rico) y Boscarelli (Italia) y del principal, el estadounidense Luis Pabón.

Como era de esperar, el combate comenzó con una toma de contacto entre ambas contendientes, manteniendo las distancias y con pocos golpes, aunque la mexicana parecía mostrarse más segura sobre el ring, ante una Isa Rivero que contaba con el apoyo de su gente.

La vallisoletana supo controlar bien a su oponente, esquivando los golpes y buscando su punto débil para ser más directa con su pegada y fue de menos a más, adquiriendo confianza a medida que transcurrían los asaltos -un total de diez, de dos minutos cada uno-.

En los tres últimos, Isa Rivero tomó la iniciativa de manera más clara y contundente, e hizo valer sus voleas para decantar la balanza de su lado, haciéndose con la votación, por mayoría, de los árbitros (95-95/ 96-94 y 97-93).

Emocionada por el éxito logrado, Isa Rivero compartió su alegría con la presidenta de la Federación de Boxeo de Castilla y León, Arancha Lorenzo, con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y la concejala de Deportes, Mayte Martínez, testigos del nuevo título de la vallisoletana.

Al finalizar el combate, Isa Rivero reconoció ante los medios que había sido "muy duro y complicado", algo con lo que ya contaban, "puesto que había en juego un título mundial", que quiso compartir con su entrenador, Diego Uceta, y el resto de su equipo, ya que "sin ellos, hubiera sido imposible llegar tan lejos", comentó.

Asimismo aseguró que no era consciente de estar a un nivel tan alto, pero en el anterior combate que disputó en Alemania ante Sarah Bormann, y que perdió con cierta polémica, pudo comprobar su progreso, y esa experiencia ha sido determinante para conseguir este nuevo entorchado, que se suma a los dos europeos y el Iberoamericano que ya tenía.

"Este cinturón pesa muchos kilómetros, muchos entrenamientos y mucho trabajo. Silvia era una púgil con más experiencia y me lo ha puesto muy difícil, pero sabía que tenía que utilizar bien los jabs y las voleas y tratar de dar golpes más claros", analizó.

La vallisoletana admitió estar "en una nube", aún sin creerse lo que ha conseguido, todo un título mundial del que ahora quiere disfrutar al máximo, tomándose un tiempo prudencial de descanso para afrontar nuevos retos en el futuro.