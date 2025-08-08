La empresa apícola leonesa que ha triunfado en los "Óscars" de la gastronomía

Los Izanes, empresa familiar dedicada a la apicultura y la producción de productos derivados de la colmena, con experiencias únicas como catas, talleres y apiturismo, ha conquistado al jurado de los Great Taste Awards 2025 con su polen multifloral deshidratado y su mielato de roble.

El polen de Los Izanes ha sido reconocido con una estrella en estos premios internacionales convirtiéndose en el único polen premiado con este galardón de toda España, según ha informado la empresa en nota de prensa.

Este reconocimiento, considerado el 'Óscar de la gastronomía', se ha otorgado en Reino Unido por un jurado formado por chefs, críticos y expertos en alimentos.

Sus miembros han descrito el polen multifloral de Los Izanes como "hermosas bolas de aspecto naranja, con aroma leñoso y sabor terroso que evoluciona hacia notas florales y de miel, con un final ligeramente amargo". También han destacado su originalidad, colorido y el toque sutil a té matcha en boca.

Además, el mielato de roble de la misma casa recibió dos estrellas, consolidando la calidad excepcional de esta pequeña empresa familiar.

Los Izanes desarrolla su actividad apícola en plena montaña leonesa, en concreto en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna, donde apuesta por la biodiversidad, el cuidado del entorno y la producción artesanal de polen, miel y propóleos.

"Estos premios son un reconocimiento al trabajo respetuoso, sostenible y con alma que realizamos día a día", han señalado Raquel y Nacho, apicultores en el colmenar de Los Izanes.

En Los Izanes el consumidor puede encontrar una exclusiva selección de pólenes frescos monoflorales, algo poco común en el mercado. Sus variedades incluyen rosa, zarzamora, jara, castaño y filipéndula, una muestra del compromiso con la biodiversidad y la diferenciación de sus productos.

El polen contiene aproximadamente entre un 15% y un 28% de proteínas vegetales, dependiendo de su origen botánico. Además, es una fuente de aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, lo que lo convierte en un alimento muy completo. El consumo de polen puede aportar beneficios a la salud, como aumentar la resistencia física y facilitar la recuperación.