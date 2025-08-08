El PSOE pide a la Junta que se implique en la restauración del puente medieval de Almazán

El PSOE de Soria destaca el avance en la restauración del puente medieval de Almazán sobre el río Duero gracias a una nueva ayuda del Gobierno y a la aportación alícuota del ayuntamiento del municipio.

En este sentido, los socialistas sorianos critican que el proyecto "no ha contado" con el apoyo económico de la Junta de Castilla y León a pesar de que el puente conecta tres carreteras autonómicas.

El PSOE cifra en más de 2,5 millones de euros la inversión gracias a una nueva inyección económica de casi 900.000 euros por parte de los fondos del plan Borrasca Juan del Ejecutivo central, que serán cofinanciados al 50% por el propio consistorio adamantino.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, advierte de la falta de interés de la Junta de Castilla y León en este proyecto, especialmente después de haberse solicitado formalmente una reunión con el consejero de Movilidad, sin obtener respuesta.

Si bien, apunta que el proyecto "sigue adelante" con el compromiso del Gobierno central y del Ayuntamiento de Almazán para continuar con la restauración de este puente medieval, una de las joyas del patrimonio local que data del siglo XII.

Por su parte, el secretario de organización del PSOE de Soria, Javier Antón, ha resaltado la necesidad de que la Junta se implique más en la conservación del patrimonio de los municipios, al tiempo que ha valorado el esfuerzo del Gobierno central y del Ayuntamiento.

"Hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Almazán por conservar su patrimonio" ha reseñado Antón quien ha recordado las diferentes obras de conservación realizadas en los últimos años como la muralla y que, según ha destacado, "está dando un cambio tremendo a la villa".

Además, Antón ha pedido a la Junta de Castilla y León "que saque de una vez por todas el 2% cultural", algo que según ha reiterado "es completamente necesario colaborar con estos ayuntamientos que tienen patrimonio, que quieren ponerlo en valor, y que están recibiendo apoyo del Gobierno central".

En ese sentido, ha puesto como ejemplo el caso del puente medieval adnamantino sobre el Duero denunciando que, el Gobierno Autonómico, "tiene que ayudar a los ayuntamientos que sufren en su patrimonio las consecuencias de las catástrofes" y ha lamentado que, Almazán haya tenido que asumir el 50% de una obra que supera el millón de euros "sin ayuda de la Junta de Castilla y León".

Antón ha concluido insistiendo en la necesidad de equidad institucional y ha pedido a la Junta de Castilla y León que tenga "la misma vara de medir para todos" ya que según sus palabras, "en algunos municipios se deja la piel por buscar soluciones y en otros parece que se oculta o no se pone el interés que debiera ponerse".

Por todo ello, desde el PSOE de Soria se ha insistido en que la restauración del puente medieval no solo es una inversión en patrimonio, sino también en conectividad, movilidad y desarrollo para toda la comarca y por ende la provincia.