El juzgado de Segovia desestima la demanda de un hombre contra Euro Disney tras "no poder" disfrutar del parque durante su visita

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segovia ha rechazado la demanda interpuesta contra Euro Disney por un visitante que consideró no haber podido disfrutar plenamente del parque durante su estancia de tres días en junio de 2024. La sentencia señala que las interrupciones en algunas atracciones se debieron a una movilización social puntual que solo afectó a uno de los días de visita, y que la empresa ofreció compensaciones que incluían invitaciones para futuras visitas y un reembolso parcial de 240 euros.

Fundamentos jurídicos del fallo

El tribunal destacó que el demandante carecía de legitimidad procesal al dirigir su reclamación contra la entidad incorrecta, ya que su contrato estaba formalizado con Euro Disney Vacances SAS. Además, subrayó que las condiciones generales del servicio contemplan explícitamente la posibilidad de cierres temporales de atracciones, lo que refuerza la posición legal del complejo temático.

La resolución establece un precedente relevante sobre la interpretación de contratos turísticos, indicando que las empresas tienen márgenes legales para gestionar interrupciones operativas puntuales. El juzgado consideró que la compensación ofrecida era razonable y acorde a lo establecido en los términos y condiciones aceptados por el cliente al adquirir sus entradas.

El demandante, que deberá asumir las costas judiciales, mantiene la posibilidad de apelar la decisión ante la Audiencia Provincial de Segovia en un plazo de 20 días.