¿Eres de comer menú del día? Conoce los territorios donde es más económico

El menú del día está un poco de capa caída en los últimos tiempos ante las nuevas tendencias existentes en España, como es el almuerzo o brunch, término anglosajón utilizado, por el que cada vez están apostando más establecimientos y clientes. Una especia de mix entre desayuno y comida que se lleva a cabo al mediodía que está ganando adeptos, lo que provoca que mucha gente ya no coma y espera hasta la hora de merendar para volver a meter algo al estómago.

Pero dicho esto, lo cierto es que el menú del día es algo típico y tradicional de este país que se niega a tirar la toalla y que sigue manteniendo muchos fieles, a pesar de que el encarecimiento de la cesta de la compra está provocando igualmente que hayan subido los precios de los menús y que los propietraios de restaurantes donde los ofrecen tengan que estrujarse los sesos para intentar ofrecer la comensal un plato de calidad y saludable sin tocar mucho los precios.

En este sentido, el consumidor es muy sensible a las subidas y limita la capacidad de los hosteleros para ajustar sus precios, ya que afecta directamente a sus ya de por sí escasos márgenes. De hecho, según los Indicadores de Actividad del INE, aunque la evolución de la facturación de la restauración en la media hasta agosto muestra un crecimiento de un 3,4 por ciento, en términos de rentabilidad se observa un descenso de un 0,6 por ciento.

Esto está justificado por el aumento generalizado de los costes de producción. La tasa de variación anual del IPC en España se situó en el 3 por ciento en septiembre y acumula un 1,7 por ciento de subida en los nueve primeros meses de 2025. Hay que destacar especialmente el grupo de alimentos y bebidas, que, si bien ha moderado su crecimiento en el último año, algunos productos básicos para el sector suponen subidas anuales de doble dígito. En concreto, los huevos (+17,9 por ciento anual, +15,9 por ciento acumulado), la carne de vacuno (+16,5, +10,7 por ciento acumulado) y el café (+19,9 y 13,2 acumulado). Por su parte, el aceite de oliva ha descendido en los últimos meses, aunque el conjunto de otros aceites supone una subida de un 18,2 por ciento en septiembre y un 7,5 en el acumulado.

A esto se suma el incremento en el último año del coste de la electricidad (+16,8 en septiembre y +9,3 en el acumulado), así como la subida de la cuota de los autónomos y de los alquileres.

Por otro lado, la evolución de los costes laborales para la rama de Restauración supone un crecimiento de un 1,3 por ciento en el primer semestre respecto al mismo período del año anterior, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral.

Los menús diarios son un recurso económico vital para muchas familias y trabajadores, ya que supone un necesario paréntesis en medio de unas jornadas laborales cada vez más exigentes, que ofrece una opción saludable y sostenible, con productos de temporada y platos de cuchara, y que genera hasta cuatro veces menos desperdicio que el consumo en el hogar.

La evolución del menú del día en las comunidades autónomas

Por comunidades autónomas, Canarias (13 euros), Asturias (13,2 euros), y Andalucía y Murcia (13,4 euros las dos) suponen los precios más económicos, mientras que Baleares (16 €), País Vasco (15,8 €) y Cataluña (15,4 €), tienen de media los precios más elevados.

Baleares (16 euros), Extremadura (13,7 euros) y País Vasco (15,8 euros), no han subido el precio del menú del día respecto al año anterior.

Desde Hostelería de España apuntan que el menú del día es una propuesta muy arraigada en nuestro país utilizada diariamente por cientos de miles de personas que acceden a una opción variada, saludable y equilibrada a un precio muy ajustado. "El menú del día, ante la evolución de una sociedad que cada vez cocina menos, también supone un garante de nuestro acerbo culinario y gastronomía típica de cada zona”, afirma su presidente, José Luis Álvarez Almeida.

Por su parte, Cristina Afán, directora de Asuntos Públicos Edenred España, afirma que hay soluciones como el Ticket Restaurant, que son un "motor" para la hostelería española, ya que impulsan el consumo diario en bares y restaurantes locales y dinamizan un sector clave para la economía del país.

"Creemos que ha llegado el momento de actualizar el límite de exención diaria, actualmente fijado en 11 euros, para que esta herramienta siga generando valor", apunta, al tiempo que destaca que su impacto beneficia a profesionales, hosteleros y también a la Administración Pública, "ya que contribuye a mejorar la conciliación, a desestacionalizar la demanda y respalda políticas de bienestar laboral y salud alimentaria".