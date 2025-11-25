Herrera siente “especial alegría” al recibir el Premio Sabina Silense en un acto “muy emocionante”

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019, reconoció hoy en Santo Domingo de Silos (Burgos) sentir “especial alegría” recibir el Premio Sabina Silense de Honor de manos de la Fundación Silos en un acto “muy emocionante” que se celebró en la Sala Abad Clemente del Convento de San Francisco.

Al mismo tiempo, consideró que “ha sido un privilegio haber tenido responsabilidades” en el Gobierno de Castilla y León, que le han permitido poder colaborar en la mejora e impulso de proyectos e infraestructuras de la zona. Así, se mostró “convencido” de que la Junta “va a seguir queriendo mucho” a Silos “porque lo merecen” y” lo que es más importante porque le da la clave”, apuntó, a su Monasterio “vivo” gracias a la comunidad benedictina.

Herrera recibe el galardón de manos del abad de Silos y de Méndez Pozo Ricardo Ordóñez/Ical

La Fundación Silos entregó hoy el Premio Sabina de Honor a Juan Vicente Herrera por su “papel decisivo” en la creación y desarrollo de la propia entidad y en la recuperación del Convento San Francisco como sede. “Esta trayectoria le ha hecho merecedor del premio, un símbolo de gratitud de la Fundación y sus patronos por su compromiso duradero con la preservación y difusión de la rica herencia cultural de la zona”, sostuvieron desde la Fundación Silos.

El presidente de la Fundación Silos, Antonio Méndez Pozo, agradeció en Santo Domingo de Silos (Burgos) al presidente de la Junta entre 2001 y 2019, Juan Vicente Herrera, “tanto apoyo dispensado” para conseguir que el convento de San Francisco sea una realidad, así como por “hacer una excepción” para aceptar el Premio Sabina Silense de Honor 2025.

Un reconocimiento que se le entregó en la Sala Abad Clemente “con todo nuestro cariño” y que simboliza “el arraigo con una tierra y un proyecto soñado”, dijo, que “en buena medida es realidad, gracias a ti”. “Hemos querido respetar al máximo tu deseo y espero haber acertado. Sé que Santo Domingo de Silos siempre ha significado mucho para ti, y hemos pedido a un reducido grupo de personas, muchísimas menos de las que hubieran querido estar hoy aquí presentes, que nos acompañaran en esta entrega”, expuso Méndez Pozo.

En este sentido, apuntó que “quienes le conocemos, sabemos de su celo por proteger su privacidad, huyendo de todo tipo de iniciativas, por bienintencionadas que sean, que persigan reconocerle sus méritos como persona o como autor de su legado político” al frente de la Junta de Castilla y León entre 2001 y 2019.

Sin embargo, manifestó que “esa extraordinaria humildad no debe ser utilizada como excusa para no insistir en expresar públicamente el agradecimiento de la Fundación Silos por el enorme trabajo y apoyo recibido de Juan Vicente Herrera”. No obstante, reconoció “haber jugado con ventaja” ya que el presidente Herrera, remarcó, “tiene debilidad por todo cuanto tenga el apellido Silos”.