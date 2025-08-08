Estafacasi 6.000 euros a un agricultor en la compra de alpacas en Valladolid

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 36 años como supuesto autor de un delito de estafa después de que un agricultor de la comarca de Tierra de Campos, en Valladolid, denunciara que había pagado 5.801 euros por unas alpacas de forraje que nunca le fueron entregadas.

La víctima presentó la denuncia en el Puesto de la Guardia Civil en Medina de Rioseco, donde explicó que había acordado con el investigado la compraventa de 113 alpacas, que pagó pero que no recibió, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación permitió localizar al supuesto autor de la estafa, que ha sido investigado, y el caso remitido al Juzgado de Instrucción 1 de Medina de Rioseco