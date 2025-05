Ester Muñoz: "La realidad judicial del entorno de Sánchez supondría una catarsis en cualquier país"

"Este día va a quedar enmarcado en el calendario de la historia democrática de nuestro país”.

Así lo cree y así lo decía este viernes la diputada y vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, en alusión a que por primera vez en los últimos 47 años va a ser procesado un familiar del presidente del Gobierno; el hermano, va a ser procesado por corrupción, junto a otros cargos del partido, en este caso el expresidente de la Diputación de Badajoz. Esto no ha pasado nunca. Pero aquí no ocurre nada”.

La también presidenta provincial del PP atendía a la prensa tras visitar la Feria del Libro de León, donde recordaba que en Alemania se convocaron elecciones recientemente porque no había presupuestos -como ocurre en España-, en Portugal se convocaron por meras sospechas de corrupción en el entorno del presidente mientras en España “por primera vez tenemos procesado con apertura de juicio oral, con indicios muy fundados por parte de la jueza, al hermano del presidente del Gobierno.

También a su mujer imputada, a su ex número dos , a la expresidenta de Adif; al fiscal general del Estado imputado y, por tanto, todo el entorno familiar de partido y de gobierno de Pedro Sánchez está inmerso en muchos judiciales”.

Frente a esta situación “inédita” que a su juicio “supondría una catarsis en cualquier país democrático y habría una convocatoria electoral”, el PSOE reforma sus estatutos “para adecuarlos a su corrupción, para que ahora cuando te abren juicio oral no tengas que dimitir”.

Muñoz añadía que, frente a la regeneración institucional que deberían propiciar los partidos políticos, Pedro Sánchez, que en su día habló de eliminar aforamientos, los está garantizando. “Están haciendo una redegeneración política. En lugar de regenerar la política, la están degenerando y están dando pasos hacia atrás”, apuntaba.

La “bunkerización continua” del PSOE busca, decía, que los cargos que están inmersos en procesos judiciales se mantengan en sus sitios en lugar de dimitir como se debiera hacer.

“Hace años ya los partidos políticos dijimos que probablemente el momento en el que un cargo público debe dimitir es cuando se abre el juicio oral por cuestiones éticas” pero ahora “el señor Gallardo no solamente no dimite sino que además ha hecho dimitir y no entrar a cinco personas de una lista para poder irse él y ser aforado. Es de verdad lamentable, esto es inaudito”, lamentaba.

“Los tiempos en los que la familia del presidente del Gobierno eran inimputables han pasado y queremos que sigan pasando. Queremos esa democracia en la que cualquier persona sea amigo familiar del presidente del Gobierno, si hay indicios pueda ser juzgado y que la Justicia actúe”, cconcluía.

Uso del catalán

Sobre la supuesta presión de Sánchez a varios países para que se oficialice el uso del catalán en la Unión Europea, Ester Muñoz señalaba en declaraciones recogidas por Ical, que se trata de un asunto “muy grave” y que el presidente del Gobierno “está trasladando sus propios problemas nacionales, esos chantajes a los que se someten los independentistas, a la Unión Europea”. “Yo creo que es muy preocupante que Pedro Sánchez esté chantajeando a nuestros socios para poder cumplir con un fugado de la justicia”, comentó sobre posibles amenazas de retirada de apoyo militar.

Proceso congresual

La dirigente provincial del PP evitaba confirmar si aspira a repetir el cargo. “Vamos a ver qué pasa con el Congreso Nacional, no hay fechas para el resto. No sé lo que va a pasar la semana que viene, ¿cómo voy a saber lo que va a pasar dentro de unos meses?”, respondía preguntada al respecto.

En este sentido, reiteraba que lo que ahora importa en el Congreso Nacional, que consideró como el pistoletazo de salida para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno, es “plantear una alternativa real a todos los españoles que acabe con toda esta degeneración política que ha traído Pedro Sánchez y traer un Gobierno que haga que España vuelva funcionar”.