Francisco Guarido: “El camino al que nos ha llevado Alberto Garzón me parece un fracaso total y absoluto”

Conserje jubilado de un instituto, diplomado en Magisterio y licenciado en Historia y en Ciencias Políticas, concejal en la oposición durante 16 años y alcalde de Zamora desde 2015 resumen parte de la actividad de Francisco Guarido, Paco o ‘Guari’, como le conocen sus más allegados.

Con las siglas de Izquierda Unida como estandarte, desde la trastienda de la cosa municipal hasta presidir un equipo de Gobierno en mayoría absoluta y dos, junto con el Partido Socialista, ha pasado un cuarto de siglo y ya piensa con decisión en el relevo, para no tener que presentarse ‘obligado’ por las circunstancias a los siguientes comicios.

En esta entrevista concedida a la agencia ICAL, Francisco Guarido Viñuela (Zamora, 1958) hace un repaso de los principales retos para 2024 y analiza la situación actual de Izquierda Unida, con preocupación ante la serie de uniones que han terminado por casi disolver del todo las siglas de su partido.

Después de tantos años expuesto, afirma que no le afectan las críticas que lee y escucha por la mañana y que no se va de mala leche al Ayuntamiento gracias a su mentalidad de “sacar cosas adelante”. Son muchos años en la brecha para desviar su atención por menudencias, especialmente cuando ya ha reconocido públicamente que ha cumplido una etapa y busca con denuedo la persona que tome el relevo.

Los mismos mentideros que sitúan como próximo alcalde de Zamora a Jesús María Prada, actual portavoz del Partido Popular, desde la oposición, mencionan también a la actual concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, como sucesora natural de Guarido. “Podría ser una alcaldesa perfecta. Chica inteligente, contundente, con una fuerza de voluntad enorme y con muchas dificultades que ha pasado en la vida y ahí está, en el día a día, trabajando como la que más y, además, dando ánimos a los demás”, destaca.

En el Equipo de Gobierno hay diez concejales de Izquierda Unida. Nueve, quitándole a él y siete, si eliminamos también al resto de la vieja guardia, representada en Laura Rivera y Miguel Ángel Viñas, así que queda poco margen para escoger, salvo que se produzca una sorpresa mayúscula desde otros frentes, pero eso es harina de un costal que se cargará dentro de tres años.

Entretanto, la trama destapada por Guarido y los suyos en el servicio municipal de Parques y Jardines traerá durante este trimestre dos tandas de juicios para desentrañar corruptelas que, presuntamente, le han costado al Ayuntamiento un mínimo de cinco millones de euros. “Empiezan en el Juzgado los procesos de aquellas irregularidades que nosotros sacamos con mucho esfuerzo en el mandato anterior y que, probablemente, sea el principio del fin de cualquier irregularidad, no digo solo en el Ayuntamiento de Zamora, sino, por contagio, en el resto de administraciones”, señala.

“Habrá juicios ahora, en enero, y habrá otros juicios en el mes de marzo, con jurado popular, que eso le da una relevancia y una dimensión social y ética a las cosas. Es de lo que más orgulloso estoy. Uno de los motivos por los que estoy en la política es, precisamente, para acabar con la corrupción”, asegura.

[[H2:‘Fechorías’]]

Si hubiera que resumir en una palabra todo lo destapado en Parques y Jardines, valdría la de ‘Fechorías’, término con el que el exjefe del área nombró una carpeta que llamó enseguida la atención de los investigadores. “A mí, aquello me dio mucha moral. Cuando entra la Policía en la casa del exjefe de Parques y Jardines, enciende el ordenador y ve esa carpeta. Claro, en el ordenador había pruebas de todo lo que había hecho y en esa carpeta especial, la de ‘Fechorías’ era donde se guardaban los comunicados que yo hacía desde la oposición y que daban totalmente en el clavo con los temas de la corrupción de los parques y jardines, de los contratos menores, de cómo se utilizaba el personal de RAGA para otro tipo de contratos que, a su vez, beneficiaban a esta y a otras personas”, señala.

“Que pusiera ‘Fechorías’ y con el anagrama de Izquierda Unida, vi que este hombre reconocía realmente mi trabajo. Lo tenía escondido porque sabía que era verdad. El dinero defraudado lo hemos cifrado globalmente en cinco millones de euros, que es la reclamación que tenemos en el Jugado en Parques y Jardines. Y también tenemos cifrada la deuda con la concesionaria de recogida de basuras. Hay dos procesos penales abiertos, y son algo más de nueve millones. Eso se reclamará posteriormente en el Contencioso y ahí vamos a ganar”, asegura.

Guarido se muestra orgulloso del trabajo realizado para “limpiar” las corruptelas, aunque también destaca las obras que terminarán durante este mandato y que serán “muy importantes” para las tres o cuatro próximas décadas. “El Museo de Semana Santa estará acabado. Yo, personalmente, fui una parte fundamental para que ese museo se hiciera. Parece mentira pero es la realidad. Al principio, no había muchas ganas por parte de la Administración autonómica y yo di una patada hacia delante y dije ‘que esto se hace en Zamora”, subraya.

“Además, estará acabado el Centro Cívico, el Conservatorio que, aunque lo financia la Junta al cien por cien, somos parte fundamental porque ahí estaba el agujero en el que colaboró el Ayuntamiento para un palacio de congresos. Hicimos un pacto con Juan Vicente Herrera. Por otra parte, estará terminado el Museo Pedagógico, el Museo de Baltasar Lobo, la pista de BMX, el Parque de Bomberos, el nuevo cuartel de la Policía Municipal y el Mercado de Abastos”, enumera.

El hecho de que algunas de esas obras ya estuvieran anunciadas en otros mandatos no le desanima. “Es verdad pero, por ejemplo, las licencias del Mercado de Abastos empezaron a caducar en 1999 y, a partid de 2003, todo aquello empezó a ser un completo desastre. ¿Quién empezó realmente a hacer la obra nueva del Mercado de Abastos, que ya tiene un proceso de licitación? Nuestro equipo de Gobierno. Y va a acabar en este mandato. Algo parecido, con el Parque de Bomberos. Estamos dando solución a problemas que estaban bien enquistados”, sentencia.

Además, recalca que el Banco de España, que acogerá la sede de la Policía Municipal y el Archivo, “va como un tiro”, aunque “no salió bien en su momento”, y resalta la “política global” aplicada a la Muralla, aunque también acusa al Estado, titular del monumento, de “hacerse el remolón”, ya que ha dicho una docena de veces, preferentemente, ante la proximidad de procesos electorales, que “pondrá 1,8 millones” en la Muralla. “Ahora, me toca mayor responsabilidad porque el ministro de Cultura no es del PSOE, como antes. Ahora es de Sumar, con lo cual, tenemos que ir a pedirle con doble motivo. Habrá que pedirle bastante más. La Muralla es suya, tienen la obligación de rehabilitarla y no han hecho nada desde hace muchísimos años”, apostilla.

Errores

Hablando de Sumar, resulta imposible soslayar el hecho de que Izquierda Unida consigue buenos resultados en Zamora de forma inversamente proporcional a los obtenidos en el ámbito nacional. “Izquierda Unida cometió errores desde 2014 y los sigue cometiendo ahora. A pesar de que Sumar; antes, Unidas Podemos; antes, Unidad Popular; antes, no sé qué otros inventos, va ligeramente a la baja, el hecho cierto es que mi partido, que se llama Izquierda Unida, ahora solo tiene cinco diputados”, denuncia.

“Esa es la realidad y me molesta muchísimo cuando oigo que es un éxito la situación en la que estamos ahora. Ya me explicarán lo que es ser un éxito. Fue un error coaligarse, primero, con Podemos y, después, con todo lo que ha venido, que son inventos. Si Izquierda Unida se hubiera mantenido sola con sus siglas desde el año 2014, en estos momentos no tendríamos cinco escaños, tendríamos muchísimos más. Yo pienso en mi partido, no pienso en las coaliciones y, desde luego, ha sido un error tras otro, como piensa todo el sector crítico de IU”, critica.

En este contexto, Francisco Guarido no encuentra explicación a la falta de autocrítica exhibida en el seno de Izquierda Unida, mientras las siglas se diluyen a ojos vista. “No tiene explotación posible porque no veo que Izquierda Unida, como tal, vaya avanzando a más y, sin embargo, no solo nadie hace autocrítica, sino que, además, se presume de haberse coaligado porque, en otro caso, habría desaparecido. Yo estoy juzgando a mi partido y creo que tiene cada vez menos peso dentro de esas coaliciones. El camino hacia el que vamos, desde luego, y al que nos ha llevado Alberto Garzón me parece un fracaso total y absoluto”, apunta.

En cualquier caso, el tiempo juega en contra de que las siglas de Izquierda Unida puedan volver a presentarse en solitario a unas elecciones. “Yo no desisto. A mí me parece que el período 2014-2023 no ha ido bien para Izquierda Unida. El tiempo dirá y nos juzgará a todos”, concluye.

Turismo

Aunque es muy frecuente que, al hablar del presente y el futuro de la capital zamorana, afloren los malos indicadores de la provincia, el regidor valora que el turismo haya reaccionad. “Después de la pandemia, hemos recuperado muy bien las cifras y ahora debemos potenciar todo lo que tenemos. De hecho, uno de los objetivos de este mandato es desarrollar el Plan de Turismo”, comenta.

“Nos han concedido más de tres millones de euros, donde se incluye el ascensor en la Catedral; el otro ascensor, en el Mirador y vamos a remodelar las aceras de la margen derecha del río. Además, el programa Renaturaliza, que son otros tres millones, incluye el ajardinamiento, renaturalización de la zona de la muralla y de muchos jardines de Zamora. Creo que nos ha ido bien en el Ayuntamiento con los fondos europeos”, valora, con referencia especial al hecho de que costearán el 75 por ciento del Parque de Bomberos, el 70 por ciento del último camión de bomberos y, especialmente, a los 27 millones de euros que se invertirán en las nuevas travesías que va a hacer el Estado.

Guarido siempre advierte, antes y después de las elecciones, de que Izquierda Unida trabaja con votos prestados, lo que le ha llevado a ser considerado como el comunista “más de derechas” por algunos sectores. “Nooo. En Izquierda Unida y en el PC hay gente muy razonable y sabemos que, cuando se gobierna, se puede hacer lo que se puede hacer, es decir, no somos tontos”, puntualiza.”

“La inteligencia te hace ser posibilista dentro de un camino ideológico que tú tienes. Probablemente, lo que yo he hecho en el Ayuntamiento no coincidiría con otro alcalde que fuera del Partido Popular, seguro, y lo digo en beneficio de él y en beneficio mío. Es decir, nosotros somos comunistas con cabeza, que no es lo mismo”, concluye.