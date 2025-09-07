Francisco Hevia finaliza su etapa como director corporativo en Gullón tras cinco años

Francisco Hevia y Galletas Gullón acordaron finalizar su colaboración tras cinco años, al dar por cumplidos los objetivos fijados en el verano de 2020, cuando Hevia asumió el cargo de director corporativo de la compañía galletera palentina.

Según adelantó el Diario Palentino y recoge Ical, en los cinco años en que Hevia fue director corporativo de Gullón, la empresa logró duplicar su cifra de negocio y desarrollar su vertiente internacional para impulsar la actividad de sus fábricas en Aguilar de Campoo, que ha tenido como consecuencia directa la contratación de más de 800 personas y la conversión a contratos indefinidos de más de 700 trabajadores de la plantilla.

En el ámbito de la gestión de Recursos Humanos, se logró acordar los convenios colectivos y los planes de igualdad de las dos empresas del grupo, mientras que dentro del eje ambiental, la galletera ha implementado el Plan de Reducción de Huella de Carbono, con una reducción del 46 por ciento, el Plan de Reducción de Desperdicio Alimentario y el Plan de Economía Circular.

En cuanto al ámbito social, Galletas Gullón desarrolló, en los últimos cinco años, una red de alianzas con administraciones públicas locales, provinciales y autonómicas, como con las organizaciones sin ánimo de lucro más relevantes en la comarca, para generar un impacto positivo en la Montaña Palentina.

“Intensa y fructífera trayectoria conjunta”

Según explicó la presidenta de Gullón, Lourdes Gullón, “tras estos cinco años de intensa y fructífera trayectoria conjunta, en los que se han cumplido plenamente los objetivos definidos en el verano de 2020, le estamos muy agradecidos a Francisco Hevia por todo lo que nos ha aportado”.

“Queremos agradecer el trabajo y compromiso desarrollado con importantes avances en la gestión de personas, medioambiente, compromiso social, gobernanza, así como comunicación y relaciones externas”, manifestó Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado de la empresa.

“Cuando cierras una etapa, cumples los objetivos y dejas el equipo en funcionamiento, hay que saber dar paso a los profesionales que quedan al frente de cada una de ellas. Estoy convencido de que se cumplirá la aspiración estratégica de Gullón y que en 2030 esta empresa alcanzará los 1.000 millones de facturación”, resaltó, por su parte Hevia.

Durante los últimos cinco años, Galletas Gullón ha sido incluida en los ranking de Merco Empresas, Merco Responsabilidad ESG y Merco Talento, y la empresa ha recibido importantes premios y reconocimientos a su labor empresarial como el Premio a la Mejor Industria Agroalimentaria de España de la Fundación Tecnovitae, a la Empresa de Castilla y León con mayor impacto social del Banco Sabadell, o la inclusión en el TOP 10 HR España de la Asociación de Directores de Capital Humano.