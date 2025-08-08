El fuego se ceba otra vez con la provincia de Ávila

Cerca de medio centenar de medios participan en las labores de extinción de un incendio que se ha declarado a las 14.45 horas de este viernes en el municipio abulense de San Bartolomé de Pinares (501 habitantes), a unos 27 kilómetros al este de la capital.

Una hora y media después, la Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) este incendio, cuyo origen se desconoce, en este municipio abulense próximo a la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, trabajan en la zona 11 medios aéreos; 11 autobombas; 8 cuadrillas helitransportadas (BRIF); 7 cuadrillas terrestres; 5 agentes medioambientales; 2 técnicos y un bulldózer.

De momento se desconocen las causas del incendio, que se produce mientras continúa activo el incendio que se declaró el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas y que, hasta su control ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas en esta zona del sur de la provincia de Ávila.

Cuevas del Valle

El incendio que el pasado 28 de julio se declaró entre los términos municipales de Cuevas del Valle y Mombeltrán, en el Barranco de las Cinco Villas, ha afectado a una parte del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la vertiente sur del macizo abulense.

Este fuego que, aunque controlado aún no ha sido dado por extinguido, ha afectado a una zona del espacio natural,