El tiempo
Fuertes lluvias y rachas de viento en estos lugares de Castilla y León, según la Aemet
Serán más intensos en el extremo occidental de la comunidad y áreas de montaña
El otoño ha irrumpido de golpe en Castilla y León. Ya desde el domingo las temperaturas han ido bajando y la sensación térmica es más fría y eso ha venido acompañado por lluvias leves eso sí, pero prácticamente en toda la comunidad.
Una borrasca proveniente de Galicia y que se dejará notar en casi toda Castilla y León que vivirá una jornada atípica, lejos de las temperaturas primaverales que hemos vivido hasta la fecha, y más entrado el mes de octubre.
La predicción desde la Aemet habla de "cielos nubosos o cubiertos. Se esperan lluvias y chubascos, más intensos en el extremo occidental y áreas de montaña del tercio oriental".
No faltarán tampoco las brumas y bancos de niebla matinales preferentemente en zona de montaña. y con viento del suroeste y oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.
Las zonas con mayor probabilidad de tormentas y con rachas de viento serán en el norte de las provincias de León, especialmente en la comarca de Ponferrada, Palencia (montaña palentina) y Burgos, aunque también se dejará notar en la zona centro, alcanzando zonas de Zamora, Valladolid y Soria. En esta ocasión parece salvarse las provincias restantes, Ávila, Salamanca y Segovia.
Las temperaturas mínimas y máximas por capitales serán las siguientes:
- Ávila:9/21
- Burgos:10/20
- León:11/20
- Palencia:11/22
- Salamanca:12/23
- Segovia:12/21
- Soria:9/20
- Valladolid:12/22
- Zamora:14/23
