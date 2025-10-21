Fuertes lluvias y rachas de viento en estos lugares de Castilla y León, según la Aemet

El otoño ha irrumpido de golpe en Castilla y León. Ya desde el domingo las temperaturas han ido bajando y la sensación térmica es más fría y eso ha venido acompañado por lluvias leves eso sí, pero prácticamente en toda la comunidad.

Una borrasca proveniente de Galicia y que se dejará notar en casi toda Castilla y León que vivirá una jornada atípica, lejos de las temperaturas primaverales que hemos vivido hasta la fecha, y más entrado el mes de octubre.

La predicción desde la Aemet habla de "cielos nubosos o cubiertos. Se esperan lluvias y chubascos, más intensos en el extremo occidental y áreas de montaña del tercio oriental".

No faltarán tampoco las brumas y bancos de niebla matinales preferentemente en zona de montaña. y con viento del suroeste y oeste, flojo con intervalos de moderado y rachas fuertes.

Las zonas con mayor probabilidad de tormentas y con rachas de viento serán en el norte de las provincias de León, especialmente en la comarca de Ponferrada, Palencia (montaña palentina) y Burgos, aunque también se dejará notar en la zona centro, alcanzando zonas de Zamora, Valladolid y Soria. En esta ocasión parece salvarse las provincias restantes, Ávila, Salamanca y Segovia.

Las temperaturas mínimas y máximas por capitales serán las siguientes: