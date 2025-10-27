La Fundación Schola reivindica el apoyo a la familia y a la educación al celebrar su 25 aniversario

El Auditorio Miguel Delibes de Valladolid se vistió de gala para celebrar el 25 aniversario de la Fundación Schola. Un sencillo acto que sirvió para recordar las actividades realizadas durante este periodo y los retos para el futuro. Allí, el director gerente de la Fundación, Luis Ortiz de Lanzagorta, reivindicó la apuesta por la familia y la educación, que seguirán siendo los retos vitales para el futuro.

Constituida en el año 2000 por Arturo León Álvarez, se trata de una entidad sin ánimo de lucro centrada en ayudar a las familias en la educación de sus hijos y en mejorar la calidad educativa, y tanto la familia como la educación se mantienen firmes tras 25 años de trabajo y compromiso social.

Autoridades en el acto de la Fundación Schola Rubén Cacho/Ical

La entidad promueve el aprovechamiento del tiempo libre de los jóvenes, impulsa proyectos de cooperación en el tercer mundo y defiende que “el principal patrimonio de una persona es la educación que recibe”. La Fundación considera que el futuro de la sociedad se construye educando no solo a los jóvenes, sino también a todos los agentes sociales implicados en el desarrollo común, como se ha podido ver en el vídeo que se ha puesto en la celebración de su aniversario

También estuvieron presentes la vicepresidente de la Junta, Isabel Blanco, quien indicó que «compartimos los valores de la institución», recordando algunos de los hitos logrados en Castilla y León en los últimos años como la educación, como reflejan distintos informes internacionales y que destacan a esta comunidad como una de las más punteras del mundo. Asimismo se hizo eco de las políticas que esta llevando a cabo la Junta, siempre "pensando en las personas" y para ello ha recordado los recientes Presupuestos presentados, donde se refuerza el aspecto social, además de ser históricos.

Asimismo estuvo en la cita el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, quien reclamó un gran pacto por la educación y donde ha destacado la necesidad de una educación basada en la igualdad de oportunidades y en la autoridad y reconocimiento de los docentes. Además, felicitó a la Fundación Schola por su defensa de la familia y de la actividad educativa a lo largo de su andadura.