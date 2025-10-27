"Soria Gastronómica" catapulta a Castilla y León como referente mundial del turismo micológico

Bajo el lema «Del monte a la vanguardia», la capital soriana acoge el IX Congreso Internacional de Cocina y Turismo Micológico «Soria Gastronómica», con la participación de catorce cocineros y expertos de siete países, además de periodistas especializados de once nacionalidades.

Un cónclave culinario y turístico, que tiene a las setas y los hongos como protagonistas, que inauguraba esta tarde la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, quien destacaba su importancia para la ciudad y la provincia, al ser un punto de encuentro mundial para los amantes de la micología, en sus diferentes vertientes, desde el punto de vista culinario, turístico y de innovación.

«Este congreso sitúa a la comunidad como líder mundial en turismo gastronómico especializado y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como en un ejemplo de cómo unir ciencia, cocina, sostenibilidad y desarrollo rural», destacaba Sancho.

Al respecto, recordaba que la micología en Castilla y León no sólo es naturaleza, «sino que también es innovación, investigación, gastronomía y economía local, capaz de generar actividad económica, empleo y prestigio internacional», afirmaba.

Entre las ponencias gastronómicas más destacadas sobresale la de Marsia Taha Mohamed Sala (Bolivia), mejor chef femenina de América Latina 2024; la que daba Igor Zalakain y Cynthia Yaber, del restaurante Arzak (3 estrellas Michelin) o las que van a desarrollar mañana martes Samy Benabed, de Canadá, estrella verde Michelin; Benito Gómez, del restaurante El Bardal en Ronda, con 2 estrellas Michelin, o la de Juanjo Losada, del restaurante Pablo, en León, con una.

Además, este año se abre el congreso a la ciudadanía y a Soria, con talleres y mesas redondas en el Convento de Santa Clara, en el Centro Cívico Bécquer y en el Mercado Municipal, y que complementan a la programación oficial de ponencias y presentaciones en el Aula Magna Tirso de Molina.

Una programación que permite la convivencia de chefs locales y autonómicos, procedentes en este caso de Ávila, León, Zamora y Soria, con chefs y expertos de América, Asia y Oceanía, que están aportando sus conocimientos de la cocina internacional, así como los nuevos avances en materia de micocultura forestal.

El congreso ‘Soria Gastronómica’, además, se proyecta como destino internacional y motor de turismo gastronómico especializado, lo que según Mar Sancho, "refuerza" aún más la marca ‘Castilla y León’ como destino turístico sostenible de calidad.