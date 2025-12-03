La Fundación Siega Verde celebra su último patronato en Las Médulas y da luz verde a un presupuesto de 519.000 euros

La Fundación Siega Verde ha celebrado este 2 de diciembre su último patronato de 2025 en la sede de la Fundación Las Médulas, como muestra de apoyo y colaboración a este enclave también Patrimonio Mundial y con el que hay una estrecha colaboración para avanzar de la mano. De cara a la próxima anualidad, se ha aprobado este martes un presupuesto económico para 2026 de 519.000 euros, lo que supone un incremento de un 5%.

Se trata de un presupuesto que crece de forma sostenida y estable, como lo está haciendo en su conjunto el enclave rupestre con el sello UNESCO de Siega Verde, ha destacado el patronato fundacional reunido esta jornada, presidido por el director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto. El objetivo de estos presupuestos sigue centrándose en la investigación, conservación y difusión del Yacimiento.

Esta ampliación presupuestaria responde, en gran medida, al firme compromiso que la Junta de Castilla y León ha venido demostrando desde el inicio de la legislatura. A esto hay que añadir el incremento de recursos propios de la Fundación, fruto de una gestión eficaz que ha permitido atraer a un número cada vez mayor de visitantes para conocer este tesoro de la Raya hispano-lusa por la diversificación de sus actividades y fuentes de ingresos.

La Fundación prosigue con el desarrollo del ambicioso proyecto de gestión, que incluye un firme compromiso con la sostenibilidad y al que es fundamental dar continuidad. Entre las acciones clave, y según reflejan los informes elaborados por expertos en la materia, se eliminarán por motivos de conservación la vegetación que aflora en el yacimiento y se procederá a la eliminación de líquenes de los paneles con arte rupestre para su documentación, estudio y difusión con la tecnología de última generación que viene implementando la Fundación.

Este proyecto de conservación situará a la Fundación Siega Verde a la vanguardia tanto en el estudio del arte como en la aplicación de técnicas de conservación del arte paleolítico al aire libre. Además, se prevé la diversificación de las líneas de investigación, ya que el conocimiento científico debe ser la base sobre la que se asienten los cimientos de proyectos de esta envergadura.

Entre los acuerdos adoptados por el patronato celebrado, también figuran avanzar con el proyecto de cohesión en destino turístico que se está ejecutando desde la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León, con una partida de 3,2 millones de euros para que Siega Verde disponga de más y mejores condiciones a la hora de recibir y enseñar el Yacimiento. También se abordó la necesidad de dotar a Siega Verde de una infraestructura de telecomunicaciones estable que permita mejorar la gestión y la experiencia de los visitantes, además de continuar con la profesionalización de los profesionales que trabajan en la Fundación, garantizando, así, la excelencia en la conservación, investigación y difusión del patrimonio.

En resumen, el Patronato ha aprobado unos presupuestos que por primera vez superan el medio millón de euros para seguir con la gestión eficaz y sostenible que coordina desde de la dirección de la Fundación, mientras se sigue apostando de manera decidida por la investigación y conservación

Agradecimiento a Las Médulas

En esta jornada, la Fundación Siega Verde quiere expresar su agradecimiento por la excelente acogida de la Fundación Las Médulas, con la que vienen trabajando codo con codo desde hace algún tiempo, ya que son enclaves “hermanos y complementarios” que pueden crecer de la mano y con proyectos en común.