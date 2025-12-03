Cascajares, la USAL y Miniland, entre los galardonados en los Premios Cocemfe 2025 en Palencia

El Teatro Principal de Palencia se llenó para celebrar la XV edición de los Premios Cocemfe Castilla y León y, al mismo tiempo, los 20 años de vida de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la comunidad. Seis galardones reconocieron el trabajo de empresas, instituciones y personas que destacan en la inclusión real de las personas con discapacidad entre los que destacaron la empresa palentina Cascajares, la USAL y la empresa juguetera Miniland.

La presidenta de Cocemfe Castilla y León, Miriam Aguilar, abrió el acto recordando los orígenes de una entidad que nació en Palencia y que hoy agrupa a 93 asociaciones y atiende directamente a más de 2.000 personas. “Somos una confederación que ha sabido conectar vidas tanto en el medio urbano como en el medio rural, derribar barreras y construir oportunidades”, afirmó. Aguilar subrayó que, pese a los avances, “el futuro nos exige seguir innovando” y agradeció especialmente a las personas con discapacidad y sus familias, “que nos inspiráis cada día con vuestra fuerza”.

El primer premio, Empresa Comprometida con la Inserción Sociolaboral, fue para la agroalimentaria Cascajares, con sede en Dueñas (Palencia). Su presidente, Alfonso Jiménez, subió al escenario acompañado por trabajadores con discapacidad de varias asociaciones. “Hoy el protagonismo tiene que recaer en ellos”, dijo Jiménez al recibir el galardón de manos de Miriam Aguilar. La empresa palentina mantiene empleo estable para personas con discapacidad, formación adaptada y un entorno accesible, convirtiéndose en referente en el medio rural.

Miniland, la juguetera de Onil (Alicante), obtuvo el Premio a la Buena Práctica Empresarial. Javier Domínguez, agente de la zona norte, recogió el reconocimiento y explicó que “el juguete no es solo entretenimiento, sirve para educar y transformar”. La compañía visibiliza la discapacidad y la diversidad en sus muñecos y este año ha colaborado con la Fundación ANAR en juegos contra el acoso escolar.

La Universidad de Salamanca se alzó con el Premio Administración Amable con la Discapacidad. María Ángeles Crespo, directora de Servicios de Asuntos Sociales, dedicó el galardón a los técnicos del servicio. “Este premio a la amabilidad les corresponde más a ellos”. La USAL, con más de ocho siglos de historia, ofrece apoyo educativo, adaptación de materiales y acompañamiento psicosocial para garantizar la plena participación de sus estudiantes con discapacidad.

Fundación Vodafone España recibió el Premio Iniciativa Accesible por sus proyectos tecnológicos. Aunque su presidenta, Gloria Placer, no pudo asistir, envió un mensaje de agradecimiento. La fundación ha colaborado con Cocemfe en la aplicación AccesibilidApp, que permite denunciar barreras de accesibilidad urbana, y desarrolla herramientas digitales que facilitan la comunicación y el empleo de las personas con discapacidad.

El Colegio Magea de Castrillo del Val (Burgos) fue distinguido con el Premio a la Buena Práctica Inclusiva en el Ámbito Escolar. Su directora, Ibone Valerdi, visiblemente emocionada, afirmó. “Somos maestras de corazón y buscamos una educación de calidad centrada en las personas, atendiendo lo cognitivo, pero también lo físico, emocional y social”. El centro adapta sus metodologías activas al ritmo de cada niño y niña.

El momento más emotivo llegó con el reconocimiento póstumo a Asunción Díaz de Isla Fernández, histórica vicepresidenta de Cocemfe Castilla y León y figura clave del movimiento asociativo en Palencia. Su marido, Andrés Sánchez Bosch, recogió el galardón entre aplausos. “Compartimos vida y valores; uno de ellos era ser voluntarios. Nos casamos porque ambos lo éramos. Asunción nos transmitió ese compromiso de manera espontánea”.

La gala también sirvió para presentar la campaña #MueveUnDedo, que invita a la ciudadanía a realizar gestos cotidianos que eliminen barreras. A través de la web www.mueveundedo.org se proponen acciones prácticas y se ha creado un mural digital donde miles de personas ya han dejado su huella de compromiso. Cocemfe recordó que, aunque se han logrado avances, “todavía quedan muchos dedos por mover” para alcanzar empleo digno, educación verdaderamente inclusiva y accesibilidad universal.

El acto concluyó entre vídeos reivindicativos y actuaciones de colectivos de personas con discapacidad, que llenaron de mensajes y arte el Teatro Principal de Palencia.