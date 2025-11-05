El futuro Hospital de Aranda de Duero "tendrá las tecnologías más avanzadas"

Las obras del nuevo Hospital de la localidad burgalesa de Aranda de Duero avanzan a buen ritmo y según los plazos previstos y cuando esté terminado y funcionamiento se convertirá en uno de los más modernos y equipados de la comunidad tras una inversión de 120 millones de euros.

Así lo ha asegurado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la visita que ha realizado al lugar en el que se construye este centro sanitario que sustituirá al actual Hospital Santos Reyes de la capital ribereña, donde destacaba que este nuevo espacio hospitalario será de última generación, contará con unas instalaciones modernas y las más avanzadas y punteras tecnologías "al servicio de las personas", decía, mientras avanzaba que tendrá un robot quirúrgico y resonancia magnética, y que incrementará la actual cartera de servicios que se ofrece a una población de más de 55.000 habitantes en Aranda de Duero y su entorno.

De hecho, la actuación prevista permitirá construir un edificio cuatro veces más amplio que el actual hospital, y se ha concebido como un centro accesible, confortable y humano, con un diseño sostenible basado en la máxima eficiencia energética al utilizar energía solar, de biomasa, geotermia y aerotermia.

"Este Hospital es un ejemplo de nuetsro compromiso por una Sanidad pública, universal, gratuita y de calidad a la vanguardia tecnológica", destacaba el jefe del Ejecutivo autonómico, al tiempo que ponía en valor que la comunidad cuenta hoy en día con el segundo sistema sanitario mejo rvalorado de España gracias al esfuerzo y dedicación de todos los sanitarios, pero también a la voluntad de la Junta.

Asimismo, Mañueco recordaba que el proyecto de Presupuestos para 2026 aprobado por su Gobierno y que ahora deberá debatirse en las Cortes destina a Sanidad la mayor cuantía de la historia de la comunidad, con 5.230 millones de euros, entre los que destacan los casi 40 millones para el nuevo hospital de Aranda de Duero o la cantidad destinada al nuevo centro de salud de la vecina Roa de Duero, entre otras inversiones.

Por otro lado, el presidente reafirmaba su apuesta por implementar tecnología de última generación aplicada a la sanidad a través del desarrollo de la medicina personalizada y de precisión, extendiendo la cirugía robótica a todas las provincias y reforzando la atención a la salud mental en el medio rural. Junto a esto, Mañueco destacaba qe Castilla y León contará con diez helicópteros medicalizados, situándose como la comunidad con la mayor flota de emergencias sanitarias de España.

Así será el nuevo Hospital de Aranda

El futuro centro hospitalrio arandino contará con más quirófanos, pasando de tres a cinco; una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ocho puestos; una Unidad de Diálisis con 14 puestos; una Unidad de Hospitalización a Domicilio y, además, se integrarán todas las consultas externas en un único edificio, aumentando de las 27 actuales a 43.

Además, el proyecto plantea un edificio horizontal de unos 180 metros de largo por 130 metros de ancho, y de 16 metros de altura. Las dos primeras plantas actúan como un gran zócalo en el que se desarrollará la totalidad de la asistencia sanitaria, ubicándose sobre él las dos plantas de hospitalización. Esta área incrementa el número de camas, pasando de las 111 actuales a 144, de las que 18 se destinarán a obstetricia y pediatría.

Está previsto que en la planta baja del nuevo hospital se ubiquen las urgencias, que pasarán de los nueve puntos de atención a 39, incluyendo la novedad de tres salas de espera diferenciadas: adultos, pediátrica e infecciosos. Está contemplada también la base de Emergencias Sanitarias, con una ambulancia de soporte vital avanzado (UME) y la base para Ambulancia de Soporte Vital Básico.

Además, se ubicará la zona de Diagnóstico por Imagen, el Hospital de Día que aumenta de diez a 19 puestos, Diálisis, Extracciones y Rehabilitación, Admisión, Documentación Clínica, el Área de Docencia e Investigación, y parte de las consultas externas y el servicio de Farmacia.

La primera planta contará con la zona de Dirección y Gestión; los Gabinetes de Exploración, que se incrementarán de 12 a 25; los laboratorios; la UCI y el Bloque Obstétrico, cerca del cual se ubicará la Unidad de Hospitalización Materno Infantil y los laboratorios. En esta planta también se ubicará el Bloque Quirúrgico, con cinco quirófanos, dos de ellos para cirugía mayor ambulatoria, y una zona de Reanimación postanestésica que aumenta de 3 a 9 boxes; el hospital de día quirúrgico, las endoscopias y la zona de esterilización. El proyecto contempla también las habitaciones para personal de guardia y el servicio de Salud Laboral.

En un bloque independiente se ubicarán las áreas de mantenimiento, centrales de instalaciones y la unidad de residuos. Está prevista también la ubicación de un helipuerto, conectado con el edificio central a través de una pasarela.

Como ejemplo de la apuesta medioambiental, el nuevo hospital instalará 897 paneles de energía solar fotovoltaica con más de 300 kW instalados, es decir, el triple de lo exigido por la normativa. Además, se reducirán los caudales de los aparatos sanitarios para favorecer el ahorro en el consumo de agua, así como las necesidades de riego en las zonas ajardinadas de la parcela y el edificio.

Mañueco destacaba también que Castilla y León cuenta con una de las redes de infraestructuras sanitarias más potentes de todo el Sistema Nacional de Salud gracias a sus profesionales y a sus 14 hospitales, 14 centros de especialidades, 247 centros de salud y 3.634 consultorios locales.

De hecho, tanto esta red como su amplia dotación tecnológica, que duplica a la nacional, posicionan a la comunidad a la vanguardia de la asistencia sanitaria en toda España, hecho que se confirma con la buena consideración de los ciudadanos al situar a Castilla y León como la segunda mejor comunidad en cuanto a valoración en todo el territorio nacional, según el propio Barómetro del Ministerio de Sanidad.