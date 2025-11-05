Suárez-Quiñones fija la declaración del Parque Natural del Moncayo en 2026

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fijó hoy la declaración del Parque Natural del Moncayo para el próximo año y avanzó que todavía se trabaja en el decreto de ordenación de los Recursos Naturales.

Una vez que se apruebe el decreto, se tramitará el proyecto de ley, que será uno de los primeros que se sometan a votación a las nuevas Cortes que surjan del proceso electoral autonómico, destacó el consejero.

Suárez-Quiñones realizó estas declaraciones tras la firma del convenio con el Ayuntamiento de Ólvega que permitirá la construcción de 237 viviendas en una nueva zona residencial.