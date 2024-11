El PP gobernará en minoría en el Ayuntamiento de Burgos tras su ruptura con Vox

Estaba cantado. El voto en contra de los cuatro concejales de Vox al Presupuesto para el año 2025 ha supuesto la ruptura del pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Burgos. Una decisión que viene motivada por las ayudas desde el consistorio burgalés a ONGs que ayudan a migrantes, y que desde la formación de Abascal se rechaza de pleno

De esta manera, el PP seguirá gobernando en la capital burgalesa, pero en minoría ya que en las pasadas elecciones obtuvo 11 concejales, por los 12 del PSOE y necesitó de los 4 de Vox para acceder al Gobierno municipal.

«Es una lástima no poder dar estabilidad porque nuestra ciudad lo merece y lo necesita» manifestó Cristina Ayala quien lamentó que los cuatro concejales del Grupo Municipal Vox, hasta ahora su socio en el equipo de Gobierno, no hayan dado su apoyo al presupuesto y advirtió de que «eso conlleva una decisión, entiendo que meditada, de que no desean seguir perteneciendo a este equipo de Gobierno».

La alcaldesa quiso dejar claro su rechazo al ofrecimiento del PSOE de sacar adelante el Presupuesto recalcando que «el voto de los socialistas siempre ha sido el mismo, el no por sistema»

Cristina Ayala expresó su confianza en que «podamos seguir adelante» porque «la ciudad sigue necesitando de la mano tendida y cada uno tendrá ocasión de retratarse en los meses que continuarán a este rechazo del equipo de gobierno». Además anunció que se someterá a una cuestión de confianza en el Pleno que se celebrará el próximo jueves 28 de noviembre.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez-Acítores, ha asegurado que la negativa del PP a incluir una adenda en su acuerdo de gobierno para vincular cualquier ayuda a la inmigración "legal", rechazada el pasado lunes y de nuevo en el pleno de hoy, les ha dejado fuera del equipo de Gobierno: "nos están echando, nos han expulsado".

"Si se firma la adenda hay presupuestos", ha insistido. "No nos eche del equipo de gobierno, estoy seguro de que ustedes no quieren. Hay instrucciones", ha afirmado Martínez-Acitores, quien ha insistido durante esta última semana que ha recibido "cuatro golpes muy duros y dos grandes contradicciones e hipocresías".

"Estamos a tiempo señora alcaldesa de firmar una adenda sobre el cumplimiento de la legalidad no sé donde está el problema", ha aseverado durante el pleno el concejal de Vox, mientras la alcaldesa popular le ha contestado que "el cumplimiento de la legalidad vigente no se reclama en los presupuestos sino en los tribunales", y que las ongs cumplen con la legalidad vigente.

Por su parte, el portavoz del PSOE y exalcalde, Daniel de la Rosa, se ha mostrado dispuesto a facilitar la aprobación del presupuesto con su abstención llegando a retirar la enmienda que había presentado y pidiendo únicamente el compromiso de la alcaldesa de, tras romper con Vox, sentarse a negociar las modificaciones de crédito de 2025.