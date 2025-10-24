El Gobierno de Mañueco destina a la provincia de Segovia más de 350 millones de euros en los últimos años

La presidenta del Partido Popular (PP) de Segovia y Senadora, Paloma Sanz, ha asegurado en un encuentro territorial en la localidad de Turégano, con alcaldes y concejales de la zona, que Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a subir los impuestos. “El Gobierno no encuentra socios para sacar adelante los presupuestos, ni para aprobar leyes, pero para lo que nunca tiene dudas es para subir los impuestos a los españoles”, ha dicho.

“Ahora son los autónomos los damnificados por las políticas sanchistas, con un incremento de la cuota que va de entre los 200 y los 2.500 euros para el año 2026, con subidas progresivas para los años 2027 y 2028”, ha señalado.

Frente a este “despropósito”, Paloma Sanz han asegurado que la propuesta del Partido Popular pasa por no subir los impuestos a los autónomos, aplicar ya lo que pide Europa, la franquicia de IVA para aquellos que facturan hasta 85.000 euros que les permitirá no pagar IVA y no tener que presentar declaraciones. “También le pedimos al Gobierno que simplifique, que reduzca el número de declaraciones que tengan que presentar los autónomos a dos, una al semestre o una sola declaración si son nuevos autónomos”, ha subrayado la presidenta de los populares segovianos, quien ha finalizado su intervención diciendo “lo que el PP propone son menos impuestos, más simplificación, menos papeles”.

Defensa de la Constitución

Por su parte, el secretario autonómico del PPCyL y vicepresidente 1º de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, en la reunión de Turégano, donde su Alcalde, Juan Montes, ha ejercido de anfitrión, ha realizado una valoración de la situación actual de España. Por ello ha dicho que desde el PP “tenemos que hacer la defensa de la Constitución que no están haciendo otros partidos políticos, dividiendo a los españoles, con políticas sectarias”.

“Un gobernante tiene que preocuparse de los intereses de todos los ciudadanos, no de sus propios intereses que es lo que está haciendo el Gobierno de España”, por ello Francisco Vázquez ha abogado porque Pedro Sánchez convoque elecciones para que los españoles puedan decidir el rumbo de nuestro país.

Frente a esta forma de hacer política, se encuentra la del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, que en los últimos años ha destinado 350 millones de euros a la provincia de Segovia, de los cuales un 80% han ido destinados a las políticas sanitarias, de educación y de servicios sociales y dependencia.

El presidente del Comité Electoral del PP y consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, ha realizado un balance de todos los compromisos adquiridos por el PP a nivel autonómico con los segovianos y que ya han visto la luz. Algunas de esas propuestas de hace cuatro años y que ya han visto la luz son la nueva infraestructura hospitalaria, el Grado en Enfermería, el Centro de Salud de Cuéllar, el Segovia IV con más de 4.000 metros cuadrados y más de 8 millones de euros invertidos o la incorporación del robot Da Vinci en el Hospital. Asimismo, ha explicado que el PP en la Junta de Castilla y León tiene prevista la bonificación de peajes en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61, AP-71 y en estudio la AP-66, que ya tiene bonificación.

El secretario provincial y presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha asegurado que desde la Institución Provincial van a continuar trabajando por los pueblos de la provincia, manteniendo alta la inversión en ellos y continuando con la labor que desarrolla hacia las personas en materia de servicios sociales.

Por su parte, la senadora, Mª Ángeles García, ha realizado un exhaustivo análisis de la política nacional, indicando el uso partidista que realiza el Gobierno de Sánchez de las instituciones. Asimismo, ha recalcado que mientras España ocupa el tercer lugar donde más ha subido la presión fiscal, un 1,8, en el resto de Europa baja un 1,1 por ciento”.