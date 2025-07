Héctor Palencia lamenta que "Óscar Puente lleve la mentira y el engaño como bandera"

El diputado del Partido Popular (PP) por Ávila, Héctor Palencia, sigue en su empeño de desenmascarar al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y volvió a lamentar que el dirigente socialista lleve “la mentira y el engaño como bandera”. Héctor Palencia valoró la propuesta del Mapa del Transporte presentado por el Gobierno de España, y aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "sigue engañando", porque continua con su plan para eliminar paradas de autobús en el medio rural. Asimismo, explicó que la nota de prensa que ha hecho pública el Ministerio en la que aseguraba que garantizaba el servicio en los pueblos es un anuncio “fake” y una "gran inventada".

El también portavoz del PP en la Comisión de Transportes señaló que “hay una ley de Movilidad Sostenible en el Congreso y ante esa ley no valen notas de prensa", e insistió en que el modelo que pretende implantarse “sin negociar” implica “la eliminación de paradas, no garantiza el servicio en los pueblos donde se quieren suprimir estas paradas por rentabilidad económica y no garantiza la financiación a las comunidades si quieren prestar ese servicio para no perder el autobús en el medio rural”.

Por este motivo, Héctor Palencia retó a través de los medios al ministro a debatir sobre el tema. “El ministro no quiere debatir en las Cortes y en redes sociales me tiene bloqueado con lo cual solo puedo dirigirme a él a través de los medios de comunicación”, añadió.

El diputado popular abulense pidió al ministro que “deje de esconderse en las redes sociales, dé la cara y tenga la valentía de debatir la supresión de las paradas de autobús en la España rural”.

En este sentido, el dirigente del PP reclamó la convocatoria de una Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas para estudiar el proyecto y su comparecencia en la Comisión de Transportes del Congreso para tratar el tema, y pidió que se convoque la conferencia sectorial, para analizar la situación que viven nuestros pueblos.