Herida una joven de 36 años por arma blanca en Segovia

Una mujer de 36 años de edad ha resultado herida esta pasada noche por arma blanca en la Avenida Gerardo Diego de la ciudad de Segovia, a la altura del Palacio de Justicia, según informó el Servicio de Emergencia 112 Castilla y León.

El suceso tuvo lugar a las 21.23 horas y se movilizó a la Policía Nacional y a Sacyl que remitió una UVI móvil. El personal sanitario atendió en el lugar a la mujer, que fue trasladada al Complejo Asistencial de Segovia.

Atropello en Salamanca

Por otro lado, otra mujer de 28 años resultó hoy herida tras sufrir un atropello por parte de un turismo a primera hora en Salamanca capital.

En concreto, los hechos ocurrieron a las 8.55 horas en el puente Sánchez Fabrés, al final de la vía hacia Salas Bajas.

Según informó a Ical el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron dotaciones de la Policía Local de Salamanca para controlar la circulación en la zona, y efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, para investigar lo ocurrido.

Por su parte, Emergencias Sanitaria envió personal facultativo de Sacyl para atender a la mujer herida en el lugar y valorar su traslado a dependencias hospitalarias.