Un hombre detenido en Valladolid tras provocar un accidente para robar un patinete y amenazar de muerte a la víctima

La Guardia Civil ha detenido en Laguna de Duero (Valladolid) a un individuo acusado de provocar intencionadamente un accidente para robar un patinete eléctrico y amenazar de muerte a su propietario. El suceso, que ha generado alarma entre los vecinos, revela una estrategia delictiva premeditada y violenta.

El agresor, con antecedentes judiciales, embistió al usuario del patinete en plena vía pública, provocando su caída. Aprovechando el desconcierto, se apoderó del vehículo y huyó del lugar. Pero la agresión no terminó ahí: horas después, envió mensajes intimidatorios por WhatsApp a la víctima, asegurando que el patinete estaba en un lago y condicionando su recuperación.

Tras la denuncia, la Guardia Civil activó un operativo conjunto con la Policía Local que permitió localizar y detener al sospechoso. Durante el arresto, el individuo mantuvo una actitud amenazante, lo que reforzó la gravedad de los hechos.

Este caso se suma a una preocupante tendencia de robos violentos de patinetes eléctricos en entornos urbanos. Las autoridades advierten del aumento de este tipo de delitos, especialmente en zonas con alta presencia de vehículos de movilidad personal.

El detenido se enfrenta ahora a cargos por robo con violencia, amenazas y daños, y ha sido puesto a disposición judicial. La investigación sigue abierta para esclarecer si el acusado está vinculado a otros hechos similares.

Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid. El detenido enfrentará cargos de robo con violencia y amenazas, delitos que podrían conllevar importantes consecuencias penales.