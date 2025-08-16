Los incendios mantienen cortados tramos de siete carreteras en Castilla y León

Los incendios que continúan activos y once de ellos en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) a primera hora de este sábado en Castilla y León mantienen cortados tramos de siete carreteras de las provincias de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia.

Las últimas vías en incorporarse al estado de corte total del que informa la Dirección General de Tráfico (DGT), en un parte consultado por Ical, son la LE-164 entre Yebra y Llamas de Cabrera, en un tramo de seis kilómetros cuya circulación se ha visto interrumpida por el humo y el polvo del incendio declarado hace una semana en Llamas de Cabrera; y la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas por la misma circunstancia.

Durante la madrugada, se tuvo que cortar la carretera DSA-370 por el paso de las llamas del incendio declarado ayer en el término municipal de la localidad salmantina de El Payo, donde los vecinos fueron evacuados a última hora de la tarde.

Una tarde de viernes en la que las autoridades se vieron obligadas a cortar también las carreteras SG-500 en Villacastín y AV-500 en Ávila por el fuego declarado a mediodía en el término municipal de Herradón de Pinares, que según los primeros cálculos habría afectado a 3.000 hectáreas de terreno.

Además, también durante la tarde de ayer, se cortó y permanece sin circulación la carretera N-621 entre Portilla de la Reina y Llanaves de la Reina, en la provincia de León, y permanece cortada desde el jueves por la noche la carretera ZA-102 entre Villanueva de la Sierra y Barjacoba.