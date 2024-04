Instan al Gobierno a recuperar la conexión por autobús desde Salamanca a Madrid y a Extremadura

El pleno de la Diputación de Salamanca instó este martes al Gobierno de España a la recuperación de la línea de autobús que comunicaba Salamanca con Madrid, a través de Puerto de Béjar, Cantagallo, Sorihuela, Vallejera de Riofrío y Cespedosa de Tormes, así como la línea, también de autobús, que unía la provincia charra Extremadura, con llegada a Coria por Las Hurdes. Los votos favorables del PP y del Grupo Mixto bastaron para validar la iniciativa, presentada hoy por los ‘populares’, ante la negativa del Partido Socialista.

La proposición, defendida por la portavoz del Grupo Provincial Popular, Pilar Sánchez, hacía alusión a agosto de 2018, cuando los vecinos y ayuntamientos de la comarca de Béjar denunciaron la desaparición, “sin mediar aviso ni información previa”, del servicio de parada de la línea de autobús que comunicaba estos municipios de la provincia de Salamanca con la capital de España. Poco después, se restableció el servicio desde Aldeanueva del Camino, pero sin paradas en Puerto de Béjar y Vallejera de Riofrío.

Desde entonces, según puso Sánchez de relieve durante la exposición de la moción, “son innumerables las quejas sobre incumplimientos, incidencias, cambios y supresiones en el servicio de la línea”, incluyendo modificaciones de horarios, de frecuencias y supresión de paradas habituales. “Esto supone no sólo la pérdida efectiva del servicio público de un transporte esencial, sino un elevado coste de oportunidad para todo aquel que tenga la intención de iniciar un proyecto de vida en la comarca”, consideró la portavoz ‘popular’.

Un “elevado coste” que igualmente sufren los vecinos de los municipios de Linares de Riofrío, San Miguel de Valero, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra, Miranda del Castañar, Cepeda y Sotoserrano, a quienes también se les ha privado de la frecuencia diaria de la línea de autobús que cubría el trayecto hasta Coria, por las Hurdes. Esta línea ofrecía antes de la pandemia un servicio de transporte diario, con un trayecto de ida por la mañana y otro de vuelta por la tarde. A mayores, y durante el curso escolar, se añadía un viaje los domingos a Salamanca capital.

Tras meses sin servicio debido a la pandemia, la empresa concesionaria restableció la línea el día 4 de agosto de 2020, “pero en unas condiciones muy distintas a las anteriores”. Desde esta fecha, la empresa solo ofrece la posibilidad de viajar los lunes y viernes, bajo demanda telefónica de al menos 48 horas de antelación, en un número de teléfono que en la mayoría de las ocasiones no está operativo, y con la exigencia de abonar el billete únicamente con tarjeta de crédito. “Esta forma de prestar el servicio es algo inaceptable para los ciudadanos de estos municipios ya que los usuarios son en su mayoría personas mayores, lo que incrementa aún más las dificultades para acceder al servicio”, denunció Pilar Sánchez.

Según la portavoz ‘popular’, la pérdida de conectividad, de oportunidades y de competitividad, es “contraria” a lo que manifiesta el Gobierno a la hora de redactar el nuevo Mapa Concesional diseñado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que persigue "solucionar las necesidades de movilidad de los ciudadanos, proporcionar la mayor conectividad posible y garantizar la rentabilidad de las líneas para los operadores de transporte", pero que “en realidad, prioriza la planificación urbana y metropolitana sobre la rural, suponiendo un duro golpe en lo que respecta a la lucha contra la despoblación y la lucha por la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el diputado socialista de la comarca bejarana, Antonio Cámara, manifestó que las paradas mencionadas, en Puerto de Béjar y Vallejera de Riofrío, “nunca existieron”. “A eso me refería cuando decía que había errores en su moción. Trabajando conjuntamente podíamos haber evitado esto. Y también se están perdiendo servicios en las líneas que dependen de la Junta de Castilla y León. Así que no podemos apoyar esta moción si no se incluyen de forma conjunta”, justificó su negativa el diputado socialista, aunque la ‘popular’ Sánchez insinuó, en la réplica, que fue “por miedo a llevarle la contraria a su Gobierno”.

El diputado por Vox del Grupo Mixto, Celestino del Teso, intervino para explicar su apoyo a la moción del PP. “Esta medida es trabajar, de forma concreta, contra la despoblación de manera pragmática y real. A menudo, nos encontramos debatiendo grandes proyectos que luego no se materializan, pero hacen falta medidas que tengan impacto inmediato en la vida de los ciudadanos. Y un transporte público decente es fundamental en la creación de oportunidades para favorecer la economía local”, señaló.