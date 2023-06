Investigadores de la Usal avanzan en el tratamiento de la neuroinflamación en las enfermedades neurodegenerativas

Científicos del Grupo de Investigación Reconocido ‘Plasticidad Neuronal y Neurorreparación’, ubicado en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León (Incyl) y dirigido por el catedrático de Biología Celular y Patología de la Universidad de Salamanca Eduardo Weruaga, publicaron recientemente “esperanzadores y prometedores” resultados preclínicos para el tratamiento de la neuroinflamación y neurodegeneración, según infromó la Usal este jueves.

El estudio, recogido en ‘International Journal of Molecular Sciences’, ofrece, además, datos “reveladores” sobre “la función neuroprotectora y moduladora de la molécula oleiletanolamida en el estado neuroinflamatorio exacerbado, promoviendo un ambiente menos neurotóxico y retrasando la muerte neuronal”, según informaron los responsables del trabajo a Comunicación Usal.

Según aclararon los investigadores, la oleiletanolamida es un derivado de los ácidos oleicos que se encuentra de forma natural en el organismo. Así, “se ha observado que ante un daño o lesión en el sistema nervioso se produce un aumento en su concentración, lo que indica su posible papel importante en la resolución de la causa subyacente del daño”.

En este sentido, los hallazgos de los científicos de la Usal coinciden con otros estudios ‘in vitro’ e ‘in vivo’ realizados en modelos animales de daño cerebral inducido por causas como el estrés, el consumo excesivo de alcohol o inflamación generalizada, lo que “respalda el papel neuroprotector clave de esta molécula”.

Hallazgos significativos

El nuevo estudio, titulado ‘Oleoylethanolamide Treatment Modulates Both Neuroinflammation and Microgliosis, and Prevents Massive Leukocyte Infiltration to the Cerebellum in a Mouse Model of Neuronal Degeneration’ y desarrollado entre los años 2017-2022 en el marco de la tesis doctoral de Ester Pérez-Martín, miembro del GIR, abordó, entre otras cuestiones principales, “el efecto de la oleiletanolamida a nivel molecular sobre la expresión de diferentes mediadores inflamatorios y factores neuroprotectores en diferentes puntos temporales del proceso neurodegenerativo”.

Entre los hallazgos “más significativos”, los investigadores salmantinos descubrieron que el tratamiento con oleiletanolamida “reduce la expresión de genes proinflamatorios, y aumenta la expresión génica de factores neuroprotectores”.

Por otra parte, la neuroinflamación asociada a patologías neurodegenerativas involucra a “las células gliales del sistema nervioso, principalmente microglía y astrocitos, así como a células inmunitarias periféricas que penetran desde el torrente sanguíneo al parénquima cerebral y una tormenta de moléculas inflamatorias”, recordaron.

Asimismo, el trabajo también se enfocó en investigar el “papel modulador” de la oleiletanolamida a nivel celular sobre la reacción exacerbada de la microglía examinando su efecto en la densidad, localización y fenotipo de estas células; además de demostrar que “la administración de oleiletanolamida reduce la densidad de células microgliales tanto a nivel global como a nivel específico en las áreas del cerebelo donde estas células gliales estaban distribuidas preferentemente, también revelaron que su administración modula el fenotipo microglial hacia un estado neuroprotector o anti-inflamatorio”.

Por último, evaluaron el papel de la molécula en el proceso de infiltración de una población específica de células inmunitarias, los leucocitos, desde el sistema inmunitario periférico al parénquima cerebeloso, observándose “una evidente reducción tras el tratamiento”.