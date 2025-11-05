Un joven de 20 años engaña a un niño de ocho para que le enviara por redes sociales imágenes íntimas y de contenido sexual

La Guardia Civil de Burgos ha detenido a un joven de 20 años por presuntamente haber engañado a un niño de 8 años a través de redes sociales para que le enviara imágenes íntimas y de contenido sexual.

El Instituto Armado acusa a este chico de un delito de corrupción de menores.

La madre del menor denunció que una persona había contactado con su hijo a través de redes sociales y plataformas de mensajería y, tras mantener diferentes conversaciones con él, le había convencido para que le facilitara material de contenido sexual bajo falsos pretextos.

El detenido se aprovechó de la confianza e inmadurez de la víctima, y con un lenguaje cercano e informal, la convenció para que le enviara las imágenes, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación se centró en analizar técnicamente los dispositivos electrónicos implicados, especialmente la huella digital dejada en las diferentes aplicaciones y carpetas que los mismos contenían.

Del examen pormenorizado de estos datos se obtuvieron indicios claros sobre la identidad del responsable, vinculado en el pasado con otros hechos similares, lo que permitió su plena identificación y localización en Valladolid, donde fue detenido y puesto a disposición judicial