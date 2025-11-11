La Junta afea al PSOE su enmienda a la totalidad a las cuentas: "Ni siquiera han esperado a que terminen los consejeros ni a la reunión de viernes"

Aunque no por esperado deja de ser noticia, el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Junta, Carlos Martínez, ha confirmado hoy lo que ya más o menos se sabía desde hace tiempo: que el Grupo Socialista de las Cortes presentará la enmienda a la totalidad para devolver el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026 a la Junta.

Para los socialistas, se trata de unas cuentas “infames”, y además denuncian que el hecho de que les hayan citado el viernes para una reunión es un “insulto" a su partido, a la cámara autonómica y los colectivos.

Unas declaraciones que en la Junta más o menos se esperaban y no han pillado por sorpresa, a tenor de la contestación del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para quien el dirigente socialista "nunca" ha tenido voluntad de intentar alcanzar un acuerdo presupuestario.

"Ni siquiera ha esperado a escuchar todas las comparecencias de los consejeros ni a la reunión prevista para este viernes", advertía el también portavoz de la Junta , para quien este anuncio de Martínez estaba redactado de antes.

El consejero echaba en cara también al dirigente del partido del puño y la rosa reprochó que no haya sido muy proclive al diálogo, cuando pretendía “excluir al resto” de la negociación cuando el Ejecutivo siempre ha defendido hablar con todos los grupos, porque “todos tienen cosas que aportar”.

Pese a todo, Carriedo aseguraba que no pierde la esperanza y avanzaba que acudirá al encuentro del viernes con Martínez, que se ha organizado solo ese día con ellos, para escuchar y dialogar y con el ánimo de intentar que los socialistas conozcan unas cuentas “buenas” para Castilla y León y sus ciudadanos.

El consejero señalaba que continuarán con las comparecencias y las reuniones previstas “inmediatamente a continuación” porque “este es el procedimiento que correspondía”, para reprochar de nuevo al socialista su anuncio cuando solo han pasado dos consejeros por las Cortes.

Carriedo insistía en que la Junta "ha hecho lo que tenía que hacer", que no es otra cosa que presentar un presupuesto pese a las dificultades por no haberse producido una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y carecer de un marco de estabilidad, además de aprobar el techo de gasto y registrar el proyecto en las Cortes para su debate y votación.

El consejero finalizaba destacando una vez más que se trata de unos presupuestos “muy positivos”, porque contienen medidas muy relevantes para el crecimiento económico, con apoyos de 300 euros para ayudar a los autónomos a pagar las cuotas de la Seguridad Social; ayudas para el cambio de bañeras por platos de ducha para que los mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible; un aumento de las ayudas por nacimiento, o del cheque para actividades fuera del horario escolar, junto a apoyos para el abono d ellos peajes y la tarjeta Buscyl, y más helicópteros sanitarios de urgencias. “Y, además, es bueno para las personas”, sentenciaba.