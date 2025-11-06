La Junta apuesta por una planificación eficaz de los recursos humanos y celebra la "satelitalización" de la radioterapia en Castilla y León

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, defendió la necesidad de una planificación eficaz de los recursos humanos y ensalzó los avances tecnológicos y organizativos impulsados en la Comunidad, entre ellos la creación de unidades satélite de radioterapia.

Vázquez participó hoy en Salamanca en la mesa redonda: '¿Cómo impulsar la oncología radioterápica desde las administraciones públicas? Realidades y perspectivas', organizada por el Simposio SEOR 2025 sobre oncología radioterápica. El acto estuvo moderado por Javier Serrano Andreu y contó también con la intervención del consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Antonio González Camaño, como recoge ICal.

Respecto a la capacidad real de las consejerías para cambiar el sistema, Vázquez fue prudente pero reivindicativo: “Algo sí resolvemos, no todo lo que quisiéramos. El sistema sanitario de España es un sistema muy encorsetado… a veces nos gustaría resolver más de lo que nos fuera posible, pero creo que sí que hemos hecho algunas cosas, las ha hecho mi equipo conmigo".

El consejero hizo un repaso del plan autonómico para la mejora de la radioterapia iniciado en 2016: “Empezamos en el 2016 con un plan de mejora, un documento de consenso que llevó a empezar por donde había que empezar, que era que las unidades de referencia, León y Burgos, había que dotarlas de una mejor tecnología”. Y subrayó la implantación de unidades satélite: “Hemos empezado con Ávila… Hemos puesto este verano en marcha Soria, parecía impensable tener una unidad de radioterapia en Soria”.

No obstante, alertó sobre las dificultades para dotar de personal esas unidades: “Tenemos una necesidad imperiosa de profesionales, en este caso de radiofísicos incluso y de personal técnico… nos cuesta mucho poner en marcha una unidad de este tipo y nos cuesta mucho darle el relevo generacional necesario en las unidades de referencia”. Asimismo, criticó la planificación nacional de especialistas: “No se ha hecho más que una planificación pseudo-vegetativa, es decir, tanto se culmina, tanto se entra, tanto sale, y eso realmente no responde a la realidad”.

En una de sus intervenciones, el consejero de la Junta explicó cómo fue su transición de la práctica clínica a la responsabilidad política: “Yo no he pasado directamente de la asistencia sanitaria a la consejería, tiene una etapa primera de unos seis años en las Cortes de Castilla y León, pero un día te llama alguien y es como el amor con tu pareja, te presentan, te engatusan en el día y acabas haciendo esto", dijo entre risas, después añadió: “Deja de haber pacientes, los echas de menos, y bueno, es totalmente diferente”.

Sobre si ser médico constituye una ventaja para ocupar un cargo de gestión sanitaria, defendió que el conocimiento clínico ayuda a evitar errores: “Yo creo que no estorba, aunque no es imprescindible para el cargo de consejero de Sanidad. Entender los equilibrios que tiene el sector muchas veces es muy importante, evita que puedas meter la pata a veces en esto, es como un castillo de naipes, si no sabes quitar la carta en el momento se cae todo el castillo”.

Vázquez Ramos también llamó a reconocer y divulgar la especialidad para facilitar su desarrollo y atraer profesionales: “Lo que no se conoce, no se puede amar ni odiar… hay que conocerlo, hay que divulgarlo, hay que entender cuál es nuestro potencial de crecimiento”.

El consejero cerró con una llamada a la coordinación y a la planificación conjunta de las administraciones para garantizar que la tecnología y las unidades creadas puedan ofrecer la atención que requieren los pacientes oncológicos: “Tú estás calculando cosas en función de cómo se trabaja hoy. ¿Pero tú le puedes decir cómo va a trabajar en un futuro con la tecnología? No, es imposible, lo que no se puede perder, a pesar de la tecnificación, no se debe perder esa humanidad. Por mucha inteligencia artificial y mucho aparato, la visión del médico y la mano del médico son insustituibles”, dijo, para insistir finalmente en la necesidad de una hoja de ruta que contemple tanto la infraestructura como el desarrollo de profesionales y servicios.

Javier Serrano inició el acto agradeciendo la presencia de los ponentes: “Quiero agradecer al doctor González Camaño y al doctor Alejandro Vázquez Ramos, que son consejeros respectivamente de la comunidad de Galicia y de la comunidad de Castilla y León, y que han accedido amablemente a estar con nosotros en este simposio para poder hablar un poquito de la situación de la radioterapia en sus respectivas comunidades”.