La Junta de Castilla y León ofrece formación práctica en comunicación institucional con once becas para titulados universitarios

El Boletín Oficial de la Comunidad (BOCyL) ha publicado la convocatoria de las becas de Comunicación para el año 2026 en la Junta de Castilla y León. Podrán optar a ellas quienes cuenten con el título oficial de licenciado o graduado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual antes de que finalice el plazo de presentación de candidaturas, el próximo viernes 10 de octubre.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los recién titulados a aprovechar esta oportunidad, destacando que “los beneficiarios recibirán todo el apoyo de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León para iniciar su carrera profesional con buen pie, disfrutando además de condiciones laborales y retributivas muy favorables”.

Entre los requisitos, se exige que los solicitantes hayan cursado sus estudios universitarios en alguna de las universidades de Castilla y León o estén empadronados en un municipio de la Comunidad en la fecha de publicación de la convocatoria.

La formación que ofrece la Junta se desarrollará en las nueve provincias, de manera que habrá un beneficiario en cada una de las nueve Delegaciones Territoriales del Gobierno autonómico y dos en la Dirección de Comunicación en Valladolid. La dotación de la beca es de 1.000 euros mensuales.

Las solicitudes podrán presentarse desde el martes 22 de septiembre hasta el 10 de octubre, y todos los documentos necesarios están disponibles para descarga en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. La presentación puede realizarse tanto de forma presencial como telemática.