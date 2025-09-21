Perez Alencart recibió en Italia un prestigioso premio por su trayectoria poética

A sus muchos reconocimientos, Alfredo Perez Alencart suma el Premio Internazionale “Città del Galateo-Antonio De Ferrariis”, otorgado por la excelencia de su trayectoria literaria, el mismo que fue entregado el pasado viernes en el Auditorio de la Cultura Friuliana de la ciudad italiana de Gorizia, Capital Cultural Europea 2025, conjuntamente con la ciudad eslovena de Nova Gorica.

Alfredo Pérez Alencart recibe el galardón La Razón La Razón

Con una obra poética traducida parcialmente a 50 idiomas, Alencart recibió el Premio de manos de la poeta Regina Resta, presidenta de la Asociación Literaria que gestiona el Premio, contando también con la presencia de los poetas Francesco Nigri y Hebe Muñoz, quienes fueron los impulsores de su candidatura. Para el poeta hispano-peruano esta ha sido “una experiencia memorable, solo superada por la visita que hice años atrás a las patrias chicas de Horacio y Virgilio, dos de mis ineludibles referencias poéticas”.