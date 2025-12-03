Acceso

La Junta concede los 'Premios a la Excelencia Deportiva' a 225 deportistas y entrenadores de Castilla y León por los resultados obtenidos en 2024

La concesión de estos galardones ha contado con un presupuesto de 450.000 euros

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte resolvió la convocatoria de los ‘Premios a la Excelencia Deportiva’ para deportistas y entrenadores de Castilla y León. Estos galardones son un reconocimiento a los deportistas y entrenadores de la Comunidad por los resultados deportivos obtenidos en el año 2024. En total, se conceden 225 premios, de los que 173 corresponden a deportistas y 52 a entrenadores.

El importe empleado asciende a 449.997 euros, repartido conforme a las valoraciones que recoge la convocatoria. Los premios se han repartido entre deportistas y entrenadores de treinta y dos federaciones deportivas, incluidas las federaciones españolas, obteniendo mayor número de premiados las federaciones de Castilla y León, concretamente la de Patinaje, seguida por la de Atletismo y por la de Rugby.

La Consejería tiene, entre sus objetivos destacados, el fomento y apoyo al deporte de alto nivel y de competición, por lo que la finalidad de la concesión de estos premios es la de elevar el nivel técnico deportivo, contribuir a la progresión del rendimiento y a la consolidación del deporte de alto nivel y de competición, nacional e internacional, de los deportistas y entrenadores castellanos y leoneses.

La concesión de estos premios supone un reconocimiento social al trabajo y al esfuerzo, tanto individual como colectivo, que los deportistas y entrenadores realizaron el pasado año y que quedaron plasmados en los resultados obtenidos en el ámbito nacional y/o internacional.

