La Junta felicita a Sánchez pero le pide que abandone su idea de querer gobernar detrás de un “muro” con los separatistas

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado su felicitación a Pedro Sánchez por su investidura como presidente del Gobierno y reconoce su “legitimidad”, pero le exige que abandone su idea de querer gobernar detrás de un “muro” construido con los separatistas de Cataluña y País Vasco frente al resto de autonomías.

Carriedo deseó a Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, "la mejor de las fortunas” en el ejercicio de sus tareas, pero expresó su “muy alto grado de preocupación” por el “cordón sanitario” que anunció ayer el presidente del Gobierno durante el debate en el Congreso de los Diputados, “una trinchera y un muro” que puso entre territorios.

En este sentido, el también consejero de Economía y Hacienda lamentó que el presidente del Gobierno aupará autonomías a las que “ayudará” y criticase a las de “extramuros” a “gran parte de los españoles” y “ofendiese a gran parte de las autonomías”, “especialmente a Castilla y León”.

Carlos Fernández Carriedo incidió en que esperan que “no sea una realidad” y que Pedro Sánchez vea a Castilla y León, Madrid, Andalucía, Cantabria, Aragón, Valencia, Baleares, Murcia, Extremadura…. “como leales” y no como “autonomías contra las que gobernar”.

“Todos formamos parte del Gobierno de España y no pude ser que quiera gobernar contra las autonomías como Castilla y León y solo a favor de los separatistas de Cataluña y el País Vasco, debe darse cuenta”, dijo. Carriedo resumió que “un presidente debería ser de todos y no encerrarse detrás de un muro que quiere construir con separatistas vascos y catalanes, no es la mejor forma”, y garantizó su trabajo si quiere ponerse a construir con Castilla y León pero si busca el enfrentamiento, siempre “defenderán los intereses de los castellanos y leoneses”.

Euforia socialista

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha celebrado este jueves que, con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "La democracia se abre paso mientras que al otro lado solo queda odio", ha apuntado en redes sociales.

El líder autonómico de los socialistas ha destacado que "los españoles y sus representantes legítimos han hablado" y "España tendrá 4 años más de progreso, mejoras sociales, crecimiento económico, empleo digno, derechos e igualdad". "A este lado, defendemos la alegría y la convivencia; al otro, solo queda el odio", ha escrito Tudanca.

Finalmente, el dirigente socialista ha expresado su "orgullo y afecto" a los diputados socialistas de Castilla y León: "Han sido semanas sufriendo ataques, insultos y amenazas. Su entereza y su paciencia ha sido ejemplar. Todos ellos seguirán construyendo una España mejor con un gobierno progresista", ha apostillado.