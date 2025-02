La Junta promueve los acogimientos familiares en Castilla y León a través de acciones de calle en todas las provincias

La Junta de Castilla y León y Cruz Roja han realizado hoy una acción de calle para fomentar el acogimiento familiar en la Comunidad. El objetivo es dar a conocer a la población que existen 556 menores de edad que crecen protegidos en centros residenciales autonómicos, de los cuales 84 tienen entre 0 y 6 años. En el caso de Valladolid, hay un total de 100, 20 de esa franja de edad.

De este modo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la entidad pretenden fomentar que las familias castellanas y leonesas den el paso de acoger a alguno de este más de medio millar de menores, especialmente los más pequeños, ya que, aunque en las instalaciones residenciales se les ofrece la máxima atención, el entorno más favorable para su desarrollo vital es el familiar.

El acto ha tenido lugar durante todo el día en la Plaza de Fuente Dorada, hasta donde se ha desplazado la directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Álvarez, para mostrar su apoyo a esta campaña de concienciación. La acción en sí ha consistido en la instalación de una habitación de bebé con todo el mobiliario correspondiente –cuna, triciclo y fotografías incluidas– con el propósito de causar el mayor impacto posible entre la ciudadanía. En la estancia se han colocado unos cubos con información de los menores que residen en los centros de la Administración autonómica. Junto a ello, los profesionales de Cruz Roja han informado sobre el sistema de protección del menor en Castilla y León y el proceso de acogimiento familiar, en el que se incluyen las estancias temporales.

En la Comunidad hay una serie de familias que, por diferentes causas, no pueden hacerse cargo de sus hijos. En estas situaciones, la Comunidad asume la protección de los menores a través del Sistema de Protección a la Infancia. La prioridad es buscarles una familia, ya que es el entorno más propicio para su desarrollo vital en todos los sentidos, desde el cuidado hasta la formación, pasando por la socialización o la vinculación afectiva. Si bien la Junta cuenta con una red de centros en los que se garantiza una atención de calidad a todos los niveles, el acogimiento familiar es la medida de protección más adecuada y natural, sobre todo para los menores de entre 0 y 6 años.

No obstante, además del acogimiento familiar permanente, existen otras modalidades, como sucede con las estancias temporales, dirigidas a menores que residen en centros de la Junta y a quienes aún no se les ha encontrado una familia. Estas pueden ser de vacaciones –para niños a partir de 7 años en periodos de entre una semana y dos meses– o por periodo lectivo –una medida nueva que comienza a implantarse este año y que está destinada a que quienes tienen más de 6 años puedan pasar el curso en un entorno familiar–. En ambos casos, los menores no se desvinculan de su centro, pero tampoco con la familia de acogida una vez finalice el periodo lectivo si así lo desean.

El programa de acogimientos familiares lleva en marcha en Castilla y León más de tres décadas, lo que convierte a la Comunidad en pionera en el impulso de estas medidas de protección. Prácticamente desde el comienzo, se lleva a cabo en colaboración con Cruz Roja.