Juntos hacia una mayor competitividad e internacionalización frente a la crisis arancelaria

La crisis arancelaria mundial abierta por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ahora se ha suavizado al dar un margen de tres meses para ver como evoluciona la situación, calmando de paso a las bolsas internacionales, ha llevado la preocupación a Castilla y León, en general, y al tejido empresarial de la comunidad, en particular, sobre todo de los sectores que más pueden verse afectados por su directa y extensa relacion con la nación estadounidense, como es el caso del sector agrícola y ganadero por su impacto en la cadena de valor, el aumento de los precios de los fertiklizantes o del maíz y la soja que llegan de EEUU, así como la agroalimentación, la automoción, los bienes de equipo o la industria química y farmacéutica.

Pese a ello, el Gobierno que preside Fernández Mañueco en Castilla y León no se ha quedado de brazos cruzados y aprobó hace un par de semanas un paquete de medidas por valor de más de 16,5 millones de euros centradas en el apoyo financiero a las empresas para que salgan al exterior a vender sus productos pero tambiém al impulso a la eficiencia energética, al desarrollo de la innovación o la simplificación administrativa y la creación de un polo de información sobre aranceles, promoción sectorial y captación de inversión extranjera, entre otras cosas, con el objetivo de proteger a las empresas y favorecer que puedan abrir nuevos mercados. Una cantidad que se suma a los 97 millones del actual Plan de Internacionalización de la comunidad.

Y este Martes Santo, el presidente de la Junta ha reunido, en primer lugar a los representantes del sector productivo, patronal y sindicatos, y después a los partidos políticos con representación en las Cortes y a la Federación de Municipios de Provincias para hablar del escenario actual y conseguir el consenso y la unidad de acción de todos ante esta amenaza económica.

Una unidad de acción, colaboración y participación que se ha conseguido, según aseguraba el portavoz del Gobierno regional, Carlos Fernández Carriedo, para reforzar las medidas de competitividad e internacionalización que lleven a la proteccion de las empresas frente a esta crisis arancelaria.

El también consejero de Economía y Hacienda destacaba que estos tres meses de margen que ha dado Trump han dado cierta estabilidad y por ello defendía la imporancia de estos encuentros para "fortalecer" las relaciones y la unidad con medidas específicas con los sectores afectados.

Aparte de las inversiones aprobadas, el portavoz mostraba la disposición de la Junta a la puesta en marcha de nuevos fondos adicionales, consciente de que las administraciones, ante la situación actual, deberán asumir parte del coste por la dificultad que tendrán las empresas de poder vender sus productos a un precio más elevado por los aranceles. Si bien, vinculaba estos a los recursos de la Unión Europea y del Gobierno por los tributos recaudados de los aranceles que imponga a su vez la autoridad comunitaria.

Además, insistía en que el Gobierno deautonómico trabaja en dos vías, una primera a corto plazo y pensando en el ya que se apoyan en el refuerzo de las ayudas para la búsqueda de nuevos mercados y la internacionalización de productos y otras a largo plazo que tienen como objetivo favorecer la competitividad de las empresas.

El campo pide unidad y ayudas directas

Las organizaciones agrarias Asaja, la Alianza UPA-COAG y UCCL, presentes en la primera reunión de Mañueco, han pedido ayudas directas a cada uno de los sectores afectados por los aranceles de Estados Unidos así como unidad de acción de las diferentes administraciones autonómicas, nacionales y europeas pero de forma consensuada, ordenada y razonada para que estas imposiciones de EEUU no se vuelvan en contra de las exportaciones españolas y comunitarias.

"Los aranceles son impuestos que ponen los gobiernos y, por lo tanto, van a recaudar fondos de las compraventas entre sectores, entre particulares, entre consumidores, por lo tanto, aquello que el impuesto le genere a los gobiernos, es lógico que se distribuya entre los sectores que se podrían perjudicar", decía al respecto Donaciano Dujo, líder de Asaja en la comunidad.

Mientras que Lorenzo Rivera, de la Alianza UPA-COAG, apelaba a la tranquilidad al defender la potencia agroalimentaria de Europa, en general, y de España y Castilla y León, en particular, y porque, a su juicio, la actitud de Trump "lejos de dividir Europa ha conseguido unir a todos".

Desde el clúster de la automoción, Fácyl, consideran "importante" contar con el respaldo de las administraciones ante una situación de incertidumbre como la que se ha desencadenado, aunque aún no pueden anticipar el efecto de los nuevos aranceles sobre el sector.

Según datos dela Junta, las exportaciones de la comunidad a Estados Unidos en 2024 superaron 620,6 millones de euros, de las que 247,6 millones (el 39,9%) corresponden al sector de la automoción, especialmente a la venta de neumáticos.

Mesa del Diálogo Social

Desde los sindicatos UGT y CCOO piden la puesta en marcha de un observatorio de la Mesa del Diálogo Social para abordar la evolución de esta crisis arancelaria. En este sentido, tanto Óscar Lobo como Vicente Andrés consideran que este órgano tiene experiencia y un "bagaje positivo" ante este tipo de situaciones, como ya se demostró en la crisis sanitaria del coronavirus.

También han defendido que haya unidad de acción de los sectores afectados frente a los aranceles de Estados Unidos, pero rechazan de plano la vía de las rebajas del impuesto de sociedades y en las cotizaciones a la Seguridad Social como solución, por su impacto negativo en las pensiones.

Presupuestos

En lo que respecta a la segunda reunión que mantenía Mañueco este martes, esta vez con los líderes de los partidos políticos con representación en las Cortes, cabe señalar que ha habido consenso en la mano tendida de todos ellos para intentar llegar a acuerdos que redunden en beneficio de los sectores afectados por este nuevo escenario así como en la necesidad de que haya unidad de acción.

Si bien, desde el PSOE y Vox han reclamado a la Junta que registre los presupuestos de este año en las Cortes para que se puedan debatir y aprobar con el objetivo de que puedan servir para hacer frente a esta crisis de los aranceles.

Así, por ejemplo, el secretario regional del PSOE, Carlos Martínez, ha pedido a Mañueco poder contar con las Cuentas de este año, entre otras cosas, para "desbloquear" los 300 millones de euros que están contemplados en el Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria que el Gobierno regional mantiene abierto a aportaciones, pero que debe ser adaptado al contexto de los aranceles.

Igualmente, el líder socialista ha pedido abrir una mesa sectorial de la automoción con todos los agentes implicados y ha exigido aumentar el ritmo y la velocidad de las medidas en Castilla y León sin tener que esperar a las soluciones que puedan llegar desde el Gobierno de España y la Unión Europea. "No nos valen los ritmos y la velocidad de Mañueco", decía al respecto.

Por su parte, desde Vox, el portavoz en las Cortes, David Hierro, también pedía a la Junta que presente los Presupuestos de este año pero adaptados a la realidad acrtua y social derivada de la crisis de los aranceles y su impacto en las empresas y en la comunidad. En este sentido, desde el partido conservador consideran que si no se aprueban unas Cuentas este año no habrá unas nuevas hasta 2027, ya que entre medias hay elecciones en 2026 y hasta mayo no se configuraría el nuevo Ejecutivo como mínimo.