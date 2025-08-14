Mañueco avanza una desescalada progresiva de las evacuaciones ante la mejoría de la situación

La situación de los incendios forestales que asolan desde el pasado fin de semana a Castilla y León y que se han llevado la vida de dos jóvenes de 35 y 36 años que luchaban contra las llamas del fuego de Molezuelas de la Carballeda en Nogarejas (León), está mejorando gracias al buen hacer de los servicios de extinción y de la mejoría también de las condiciones meteorológicas

Y si todo sigue como hasta ahora se podría producir una desescalada progresiva de las miles de personas que siguen desalojadas de sus casas a lo largo del día.

Así lo ha avanzado esta mañana el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante el programa 'Más de Uno' de ONDA CERO con Miguel Ondarreta para dar cuenta de esta catástrofe humana y medioambiental que está afectando su comunidad, donde ha destacado que esta noche los vientos han sido más suaves de lo esperado, lo que ha ayudado bastante en las tareas de extinción.

En estos momentos hay desalojadas alrededor de 9.000 personas de sus casas, según reconocía Mañueco, aunque también decía que sta cifra fluctúa según mejoren o no las condiciones de los incendios activos.

Por otro lado, y como ya dijera ayer tras reunir a su equipo para definir el plan inmdiato de actuación para ayudar a los afectados, Mañueco huye de batallas políticas con los incendios y el dolor de la gente como protagonistas. Si bien, y ante las acusaciones del ministro Óscar Puente que le ha echado en cara que estuviera de vacaciones en Cádiz en lugar de estar en el Cecopi al inicio de los fuegos, señalaba que lo único que puede decir es que el presidente del Gobierno no le ha llamado todavía para intteresarse por la evolución de los fuegos y las víctimas y afectados.

Aunque confirmaba que la que sí que le ha llmado es la ministra de Defensa, Margarita Robles. así como el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán.